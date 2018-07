Der Trump-Besuch in Großbritannien wurde überwiegend von Protesten begleitet. Das sei nicht die feine britische Art, kritisiert Handelsminister Fox.

Der britische Handelsminister Liam Fox hat die jüngsten Proteste gegen den Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in Großbritannien verurteilt. "Die Demonstranten haben sich blamiert", sagte Fox der BBC am Samstag. Es entspreche nicht den "guten Manieren und der Gastfreundschaft des britischen Volkes", den Anführer der freien Welt mit Plakaten wie "Hau ab, wir hassen dich" zu begrüßen, so Fox.

Schlechte Manieren werden auch Trump vorgeworfen, beispielsweise wegen seiner heftigen Kritik ...

