Der US-Präsident versucht seinen Vorgänger für die Geheimdienst-Affäre verantwortlich zu machen. Doch die Ermittlungen in Trumps Umfeld gehen weiter.

US-Präsident Donald Trump hat seinem Vorgänger Barack Obama Tatenlosigkeit angesichts russischer Eingriffe in den US-Wahlkampf vorgeworfen. "Warum haben sie nichts unternommen, zumal Obama schon im September vor der Wahl informiert worden sein soll?", schrieb Trump am Samstag zwei Tage vor seinem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin per Twitter.

Die amerikanische Justiz hatte zuvor ihre Vorwürfe gegen Russland, sich in die US-Präsidentenwahl von 2016 eingemischt zu haben, untermauert. Eine Grand Jury erhob Anklage gegen zwölf Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes. Russlands Außenministerium hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Anklage ziele vielmehr darauf, die Atmosphäre vor dem Treffen der beiden Präsidenten am Montag in Helsinki zu belasten.

Trump hat zwar angekündigt, Putin auf eine russische Einmischung ...

