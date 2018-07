Nordex konnte am Freitag eine wichtige Obergrenze nicht mehr angehen. Der Wert schaffte es nicht, die Marke von 10 Euro wieder zu überwinden. Diese Marke ist deshalb so wichtig, weil der Wert sich in einem charttechnischen Comeback-Versuch befindet. Dabei sind die Kurse seit Anfang April ausgehend von etwa gut 7 Euro kräftig geklettert. Es ging zeitweise um mehr als 50 % nach oben.

Gewinnmitnahmen sind in einem solchen Umfeld durchaus normal, heißt es. Insofern müsse sich niemand Sorgen machen. ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...