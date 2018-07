Wie so oft hat China für viele amerikanische "Erfindungen" ein Äquivalent. IQIYI ist der Netflix Ersatz. Das Unternehmen gehörte früher zu Baidu und ging erst vor ein paar Monaten an die Börse. Seitdem hat sich der Börsenkurs um fast 75 % gesteigert. Der Streamingdienstanbieter hat allein in China mehr als 61 Millionen Nutzer und kann es deshalb durchaus mit Netflix aufnehmen.

