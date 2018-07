Die SPD liegt in der von Emnid gemessenen Wählergunst wieder vor der AfD. Nachdem beide Parteien im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, in der Vorwoche gleichauf lagen, gewinnt die SPD nun einen Zähler hinzu und kommt auf 18 Prozent. Die AfD büßt dagegen einen Punkt ein und sinkt auf 16 Prozent.

CDU/CSU erreichen erneut nur 30 Prozent. Auch die Grünen liegen gegenüber der Vorwoche unverändert bei 12 Prozent. Die Linke kann einen Punkt zulegen auf 10 Prozent. Die FDP erreicht erneut 9 Prozent.

Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent (Minus 1). Für den Sonntagstrend hatte Emnid zwischen dem 5. und 11. Juli insgesamt 2.368 Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"