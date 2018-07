Die Deutsche Bank hat sein Kursziel für die Norma Group SE angehoben. Dies wurde um fünf Euro auf 60 Euro je Aktie angehoben. Dennoch wurde keine Kaufempfehlung ausgesprochen, die Aktie soll weiter gehalten werden. Grund dafür sind weiterhin einige Fragezeichen in der Automobilbranche und die dazu eher schwach ausfallenden Quartalszahlen, die in nächster Zeit veröffentlich werden könnten.Die Aktie befand sich knapp einen Monat in einer Abwärtsbewegung ...

