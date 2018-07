Vielleicht geht es euch so wie mir. Wenn ich in ein neues Unternehmen investiere, ist mir Transparenz sehr wichtig. Ob das nun die Geschäftsidee ist, der Internetauftritt oder die Finanzberichte. Ich möchte wissen, was das Unternehmen macht, wo die Chancen und Risiken liegen, und die Bilanz verstehen. Wenn ich ein Zahlenwerk nicht verstehe, ist das kein gutes Zeichen. Möglicherweise kann der Finanzbericht trotz eingehender Analyse nicht alle meine Fragen beantworten oder das Geschäftsfeld ist extrem kompliziert. Egal, was davon zutrifft, ein Investment kann dadurch zu einem kaum kalkulierbaren Risiko werden. Es gibt jedoch genug Aktiengesellschaften, die meiner Meinung nach auch ...

