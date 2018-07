Kein anderer Index ist so schillernd wie der Dow Jones Industrial Average. Der gute Dow ist mittlerweile 122 Jahre alt und damit der zweitälteste Index in den USA hinter dem Dow Transportation Index. Allerdings ist er leider auch ein ziemlich nutzloser Index im Hinblick auf die Aussagekraft, was die US-Wirtschaft angeht. Er besteht nur aus 30 Komponenten, was bedeutet, dass einige Branchen wenig oder gar nicht vertreten sind. Und, noch wichtiger, er ist ein preisgewichteter Index. Das bedeutet, dass der Aktienkurs und nicht die Marktkapitalisierung bestimmt, wie viel Einfluss eine Aktie innerhalb des Index hat. So hat Boeing mit seinem ...

