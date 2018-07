Köln (ots) - Schöne Nachrichten bei "Prominent!"! In der heutigen Sonntagsausgabe wird Moderatorin Nina Bott ausnahmsweise nicht über die Top-Themen anderer Stars sprechen, sondern steht selbst im Mittelpunkt: Die 40-Jährige erwartet ihr drittes Kind. Exklusiv teilt sie am heutigen 15.07.2018 ab 23:25 Uhr Details über ihr bis heute noch süßes Geheimnis mit den VOX-Zuschauern.



"Ja! Wir sind ab Januar zu fünft! Und freuen uns sehr! Mir geht's super und ich genieße die Schwangerschaft. Ich freue mich schon riesig auf meinen Babybauch! Und natürlich müssen die 'Prominent!'-Zuschauer nicht auf mich verzichten. Solange es dem Baby und mir so gut geht, werde ich auf jeden Fall arbeiten. Schließlich bin ich nicht so der Typ, der nur zu Hause ist", so die überglückliche Nina Bott über ihre Schwangerschaft.



Die Familie der gebürtigen Hamburgerin besteht aktuell aus ihrem im Jahr 2003 geborenen Sohn Lennox, Unternehmensberater Benjamin Baarz, der seit 2012 der Mann an ihrer Seite ist, sowie ihrer gemeinsamen Tochter Luna, die 2015 zur Welt kam.



Hintergrund Nina Bott:



Nina Bott wird am 1. Januar 1978 in Hamburg geboren. Mit gerade einmal 19 Jahren (1997) überzeugt sie im Casting für die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Fortan spielt sie acht Jahre lang die Rolle der attraktiven Cora Hinze. 2006 spielt sie in der TV-Serie "Unter den Linden" die Tochter des Hauses Friederike "Fritzi" Gravenhorst und übernimmt Gastrollen in "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" und "SOKO Kitzbühel". Im Jahr 2008 wartet die nächste große Serienrolle auf Nina Bott: In der täglichen RTL-Serie "Alles was zählt" spielt sie zwei Jahre lang die Rolle der Céline Laffort. 2010 steigt sie aus und stellt sich bei der Tanz-Show "Let's Dance" einer neuen Herausforderung, die mit dem dritten Platz belohnt wird. In der ARD-Serie "Verbotene Liebe" übernimmt Nina Bott für ein halbjähriges Mallorca-Spezial schließlich die Rolle der Julia Mendes. Danach folgen Auftritte in Fernsehserien wie "SOKO Köln" (2012), "In aller Freundschaft" (2012), "Küstenwache" (2013) oder "Inga Lindström" (2014). Abseits der Fernsehbildschirme lässt die hübsche Hamburgerin sich außerdem dreimal für den "Playboy" fotografieren (2002, 2012, 2017). Wie die Schauspielerin das Leben ihrer kleinen Familie zwischen Pubertät und Babywindeln managt, zeigte sie im November 2016 in der VOX-Personality-Doku "6 Mütter". Seit Oktober 2016 steht Nina Bott für das Promi-Magazin "Prominent!" bei VOX vor der Kamera.



Hintergrund "Prominent!":



Bei "Prominent!" werfen die Moderatoren Nina Bott, Amiaz Habtu und Nova Meierhenrich einen kritischen Blick auf die roten Teppiche, die Stars und Sternchen dieser Welt und kommentieren humorvoll die Neuigkeiten und kleinen Ausrutscher. "Prominent!" ist bereits seit 21.09.2006 fester Bestandteil des VOX-Programms und wird montags bis freitags um 20 Uhr sowie mit einer längeren Wochenend-Folge am späten Sonntagabend ausgestrahlt. Dabei erreichte die erfolgreiche Sendung schon Top-Quoten von bis zu 13,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (montags bis freitags) und bis zu 2,51 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren (sonntags).



