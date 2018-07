Der Konflikt in Afghanistan fordert immer mehr zivile Todesopfer. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres starben fast 1700 Menschen.

In Afghanistan ist die Zahl der getöteten Zivilisten laut den Vereinten Nationen (UN) weiter gestiegen. Wie die UN am Sonntag mitteilten, fielen dem Konflikt zwischen der Regierung und Aufständischen in der ersten Jahreshälfte 1692 Zivilisten zum Opfer - so viele wie noch nie zuvor.

Dabei hatte eine dreitägige ...

