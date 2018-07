Die drei großen chinesischen Autobauer Changan, Dongfeng und FAW haben gemeinsam eine Plattform für einen neuen Fahrdienstvermittler in China gegründet. Das T3 Mobile Travel Services genannte Gemeinschaftsunternehmen soll den großen chinesischen Mitfahrdienst Didi herausfordern.

Damit werde die Kooperation der drei Autohersteller, die im Dezember vergangenen Jahres eine strategische Zusammenarbeit beschlossen hatten, mit einem weiteren großen Projekt fortgesetzt, berichtete der Changan aus Chongqing in Südwestchina am Sonntag auf seiner Webseite.

Didi hatte sich in einem scharfen und ruinösen Wettbewerb 2016 in China gegen den amerikanischen Fahrdienst Uber durchgesetzt und dessen China-Geschäft übernommen. Bei der Zusammenlegung beteiligte sich Uber mit einem Anteil von 17,7 Prozent an Didi, das seither von seiner starken Position auf dem schnell wachsenden Fahrdienstmarkt in China profitiert.

Die drei Autobauer hätten jetzt ihre Kräfte zusammengelegt, um in den Mitfahrmarkt einzusteigen, "der eine Gelegenheit zur Transformation traditioneller Autofirmen ist", heißt es in der Ankündigung von Changan./lw/DP/men

