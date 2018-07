Das anstehende Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin wird weltweit mit großen Interesse verfolgt. Der US-Präsident selbst scheint keine großen Erwartungen zu haben.

US-Präsident Donald Trump geht betont locker in das Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag in Helsinki. Da werde "nichts Schlechtes bei rauskommen, vielleicht etwas Gutes", sagte er am Sonntag in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS News. "Ich gehe nicht mit hohen Erwartungen hin", erklärte er.

Die Anklageerhebung des Sonderermittlers Robert Mueller gegen zwölf russische Geheimdienstler wegen Einflussnahmen auf die US-Wahlen ...

