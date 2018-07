Warum Bestsellerautor und Historiker Yuval Noah Harari menschliche Roboter für eine schlechte Idee hält - und den freien Willen für Fiktion.

Der Historiker Yuval Noah Harari liebt Science-Fiction. Aber eine Sache stört ihn dann doch an all den Büchern und Filmen über die Verschmelzung von Mensch und Maschine: Es gebe keine Hinweise darauf, dass Roboter ein eigenes Bewusstsein erlangen könnten, betont er. Das Bild, das heute in unseren Köpfen steckt, wenn wir an das Morgen denken, hält Harari für eine Metapher von gestern. Und deshalb sollten wir, so sein Plädoyer, auch unsere Vorstellung darüber, wie künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändern wird, überdenken.

Herr Harari, Sie haben kürzlich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Wie gut ist Deutschland vorbereitet auf eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz zum wesentlichen Treiber von Wirtschaft und Gesellschaft wird?Künstliche Intelligenz ist zum politischen Mainstream geworden. Ganz anders als noch vor ein paar Jahren, als viele Politiker weltweit das Thema entweder ignoriert oder heruntergespielt haben. Es gibt allerdings Länder in Asien, die das Potenzial sehr viel früher erkannt haben. Das gilt insbesondere für China. Das Land leidet an einem Trauma, da es die industrielle Revolution verpasst hat. Diesmal will China die KI-Revolution anführen.

Müssen wir uns Sorgen machen wegen Chinas Führungsanspruch bei künstlicher Intelligenz?Es bringt nichts, sich vor einzelnen Staaten zu fürchten. Worüber wir uns hingegen sehr wohl Sorgen machen müssen, ist, dass es keine globale Kooperation auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz gibt. Neue Technologien bergen zu Beginn wunderbare Verheißungen und furchtbare Gefahren. Und keine Nation der Welt hat auch nur die geringste Chance, alleine die Gefahren, die von künstlicher Intelligenz ausgehen, einzudämmen.

Warum nicht?Nehmen wir ein einfaches Beispiel: autonome Waffensysteme. Selbst wenn 90 Prozent aller Länder weltweit entscheiden würden, Killerroboter zu verbieten, bringt das nichts. Wenn nur ein paar wenige ausscheren, würde kein Land der Welt tatenlos zusehen, wie es zurückfällt. Der einzige Weg, autonome Waffensysteme zu verhindern, ist ein globales Verbot.Im Moment tun sich allein die europäischen Länder schon schwer, sich bei weniger abstrakten Themen wie der Flüchtlingspolitik zu einigen. Wie soll ein weltweiter Konsens zum Verbot für Killerroboter gelingen?Als Historiker, der Interesse an der Zukunft hat, habe ich eine Sorge: dass nicht künstliche Intelligenz die größte Gefahr für die Menschheit darstellt, sondern natürliche Dummheit.

Es gibt auch friedfertige Maschinen. Brauchen wir mehr Roboter, die Menschen ähneln und so Vertrauen schaffen?Für bestimmte Dienste, etwa die Alten- und Krankenpflege, gibt es gute Gründe, Roboter so zu bauen, dass sie Menschen ähneln. Meist aber stiftet genau das viel Verwirrung. Intelligenz und Bewusstsein gleichzusetzen verzerrt die gesamte Diskussion.

Weshalb?Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen; Bewusstsein die Fähigkeit, etwas zu fühlen. Bei Menschen gehört beides zusammen. Maschinen lösen Probleme auf eine ganz andere Art. Und wir haben derzeit nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass Computer auch nur annähernd dabei sind, so etwas wie ein Bewusstsein zu entwickeln. Vielleicht in 100 Jahren. Wenn wir uns künstliche Intelligenz als eine Art menschenähnlichen Roboter vorstellen, verdrängen wir wichtige Dinge.

Was ärgert Sie daran?Ich liebe Science-Fiction, aber sie hat der Menschheit einen Bärendienst erwiesen. Der übliche Plot sieht vor, dass sich ...

