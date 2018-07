Wegen der akuten Finanzkrise steht der Präsident heftig in Kritik. Eine Krisensitzung hat die Rücktrittsspekulationen nochmals angeheizt.

Trotz der akuten Wirtschaftskrise im Iran bleibt der landesweit stark in die Kritik geratene Präsident Hassan Ruhani vorerst im Amt. In einer vom obersten Führer Ali Chamenei für Sonntag einberufenen Krisensitzung kam es nicht zu der von Beobachtern vermuteten Rücktrittsforderung an Ruhani.

Chamenei hatte Ruhani und dessen Minister in seine Residenz einbestellt. Dabei machte er die Lösung der Finanzkrise zur Chefsache und gab dem Präsidenten entsprechende Anweisungen. Ruhani und die Regierung sollten "unermüdlich" an der Neutralisierung "der feindlichen Pläne" arbeiten - gemeint sind die USA.

Die Gerüchte über einen Rücktritt Ruhanis verstärkten sich diese Woche vor einem wichtigen Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Nicht Ruhanis Chefdiplomat Mohammed Dschawad Sarif, sondern der außenpolitische Berater Chameneis führte im Kreml die Verhandlungen.

Außerdem übergab Ali Akbar Welajati auch eine schriftliche Botschaft Chameneis an Putin. Für Beobachter ...

