von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Hilfe zur Selbsthilfe - dieses Prinzip hat eine lange Tradition. Und weil es so effektiv ist, kennt man es auch hierzulande in der Kreditwirtschaft schon seit rund 150 Jahren. Damals entwickelte Friedrich Wilhelm Raiffeisen das sogenannte Genossenschaftsmodell, das auf dem Selbsthilfe- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...