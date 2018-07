Basierend auf den neusten Berechnungen NEPG (North-Western European Potato Growers) beträgt die Konsumkartoffelanbaufläche in den fünf Ländern (D, F, NL, B, GB) 595.587 ha, was einem Anstieg von 1% im Vergleich zur letzten Saison entspricht. Bildquelle: Shutterstock.com Die in die Schätzungen einfließende Anbaufläche für GB basiert noch auf dem...

