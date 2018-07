Die "Stuttgarter Zeitung" (Montag) schreibt zu Sami A.:

"Die vermasselte Abschiebung des Tunesiers Sami A., der zur Leibgarde des Terrorpaten Osama bin Laden gehört haben soll, ist ein teures Stück aus dem Dilettantenstadel. Teuer dem Wortsinn nach, weil nach einer entsprechenden Entscheidung der Justiz alles unternommen werden muss, Sami A. zurückzuholen. Einen noch höheren Preis aber zahlt die Politik, weil der Verdacht genährt wird, der Rechtsstaat sei überfordert und nicht in der Lage, die wenigen üblen Typen in Reihen Abertausender redlicher Flüchtlinge unter Kontrolle zu bringen. Die CSU hat mit ihrer hysterischen Debatte über ein faktisch unerhebliches Problem dazu beigetragen, dass nun offenbar auch in den Behörden bei manchem die Gäule durchgehen."/yyzz/DP/men

AXC0003 2018-07-16/05:35