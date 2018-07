Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" (Montag) schreibt zu Putin/WM:

"Das perfekt organisierte und störungsfreie abgelaufene Turnier erfüllt viele Russen mit Stolz. Der Welt konnte das mit Sanktionen belegte und politisch in der Kritik stehende Land zeigen, was es zu leisten in der Lage ist. Insofern ist die WM natürlich auch ein Erfolg für den Mann, der Russland seit 18 Jahren regiert. Wladimir Putin ist es gelungen, dem Land neues Selbstbewusstsein zu vermitteln und es wirtschaftlich zu stabilisieren. Dass er heute auf Augenhöhe mit US-Präsident Trump spricht, dass beide Verächter der westlichen Wertegemeinschaft sind, erfüllt viele Russen mit Genugtuung - und das alte Europa mit großen Sorgen."/yyzz/DP/men

