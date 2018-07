Politische Börsen, so sagt man, haben kurze Beine. Seit Beginn der Ära Trump können diese Beine aber durchaus auch etwas länger ausfallen. Anleger sollten darauf vorbereitet sein.

Phasen politischer Turbulenzen setzen die Kurse an den Aktienmärkten in der Regel nur für kurze Zeit unter Druck. Weil die Konflikte oft eine psychologische Komponente haben und die Frage "Was wäre wenn...?" schwerer wiegt als der eigentliche Konflikt. Das drückt die Kurse zwar, aber oftmals stellt sich später raus: Alles halb so wild. Die Börsen erholen sich entsprechend schnell wieder und erreichen in diesem Zug ihr ursprüngliches Niveau.

Die politische Unruhe, für die US-Präsident Donald Trump derzeit sorgt, ist da allerdings von ganz anderem Kaliber. Dass er zurzeit an mehreren Fronten zündelt, ist dabei nicht ungewöhnlich - wenn etwas an ihm berechenbar ist, dann schließlich seine Unberechenbarkeit. Doch die Strafzölle, die den Handelsstreit zwischen den USA und China heraufbeschworen haben, verfügen selbst für Trump'sche Verhältnisse über eine enorme Dimension. Apropos: Mit solchen Vergleichen sollte man zwar nicht zu inflationär umgehen, aber das derzeitige tägliche Wettrüsten an Maßnahmen und Gegenmaßnahmen lässt tatsächlich keinen anderen Ausdruck als "Handelskrieg" zu.

In jedem Fall hat dieser aktuelle Konflikt das Potenzial einer längeren Halbwertzeit. Weil er unmittelbar die Wirtschaft betrifft. Und weil im Zuge einer globalisierten Welt die Kausalkette entsprechend lang ist. Ein deutsches Unternehmen, das einen chinesischen Produzenten beliefert, der wiederum beim ...

