DJ WOCHENENDÜBERBLICK/14. und 15. Juli 2018

Erdogan lässt Ausnahmezustand in Türkei am 18. Juli auslaufen

Der Ausnahmezustand in der Türkei soll nach zwei Jahren enden: Am kommenden Mittwoch werde er auslaufen, weil Präsident Recep Tayyip Erdogan auf eine abermalige Verlängerung verzichte, sagte ein Sprecher am Freitag in Ankara. Der Ausnahmezustand war fünf Tage nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 erlassen und seither sieben Mal verlängert worden.

Pjöngjang und Washington verhandeln über Rückführung getöteter US-Soldaten

Vertreter der nordkoreanischen und der US-Armee sind laut südkoreanischen Medienberichten zu Gesprächen über die Rückführung von im Koreakrieg getöteten US-Soldaten zusammengekommen. Das Treffen fand am Sonntag im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea statt, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Verweis auf Regierungskreise in Seoul meldete.

Israel fliegt erneut Luftangriffe gegen Hamas

Trotz der nach Angaben der Hamas vereinbarten Feuerpause hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele der radikalislamischen Palästinenserorganisation im Gazastreifen bombardiert. Mehrere Einrichtungen der Hamas seien in der Nacht zu Sonntag in Gaza angegriffen worden, teilte die Armee mit. Unter den Zielen befand sich demnach ein Gebäude, in dem die Nationalbibliothek des Küstenstreifens untergebracht war und das die Hamas zugleich als "Übungszentrum" genutzt habe.

US-Geheimdienstchef: Bedrohung durch Cyberattacken an einem "kritischen Punkt"

Kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat der nationale Geheimdienstdirektor der USA Russland als "aggressivsten ausländischen Akteur" bei Cyberattacken bezeichnet. Die Bedrohung durch solche Angriffe habe einen "kritischen Punkt" erreicht, sagte Dan Coats bei einer Veranstaltung in Washington. Die digitale Infrastruktur werde "buchstäblich angegriffen", fügte er hinzu.

Haitis Ministerpräsident tritt nach tödlichen Unruhen zurück

Haitis Ministerpräsident Jack Guy Lafontant ist nach gewaltsamen Protesten gegen inzwischen zurückgenommene Preiserhöhungen auf Treibstoffe zurückgetreten. Er habe seinen Abdankungsgesuch beim Präsidenten eingereicht, der "meinen Rücktritt angenommen hat", sagte Lafontant im Unterhaus des haitianischen Parlaments am Samstag. Auslöser der Unruhen war die Ankündigung drastischer Erhöhungen der Preise für Benzin und Diesel in dem karibischen Inselstaat vor einer Woche.

Tausende Katalanen demonstrieren für inhaftierte Unabhängigkeitsbefürworter

In Barcelona haben am Samstag tausende Menschen gegen die juristische Verfolgung von Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung demonstriert. An dem Protestzug für die in Spanien inhaftierten oder ins Exil geflohenen Politiker beteiligte sich auch der katalanische Regionalpräsident Quim Torra.

Van der Bellen lehnt Asyl-Vorstoß von Österreichs Innenminister Kickl ab

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in einem Zeitungsinterview gegen die Forderungen von Innenminister Herbert Kickl gewandt, künftig nur noch außerhalb der EU gestellte Asylanträge zur Prüfung anzunehmen. "Wer von Verfolgung bedroht ist, hat nach der Genfer Flüchtlingskonvention das Recht auf Schutz", sagte Van der Bellen zu dem Vorhaben in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Österreich".

Tausende demonstrieren in Edinburgh gegen Trump

Einen Tag nach den Massenprotesten in London gegen Donald Trump haben auch im schottischen Edinburgh tausende Menschen gegen den US-Präsidenten demonstriert. Die Polizei erklärte, etwa 9.000 Menschen hätten sich an der Kundgebung beteiligt, Festnahmen habe es keine gegeben. Wie am Freitag in London schwebten auch in der schottischen Metropole riesige Ballons in Form eines wütenden Trump-Babys über der Menge.

Italien verweigert Aufnahme hunderter Flüchtlinge von Frontex-Schiffen

Zwei Schiffe der EU-Grenzschutzbehörde Frontex haben am Samstag mehr als 400 Flüchtlinge aus prekärer Lage von einem Holzboot im Mittelmeer gerettet und in italienische Gewässer gebracht. Das weitere Schicksal der Migranten war unklar: Italiens Innenminister Matteo Salvini will sie nicht ins Land lassen, sondern nach Malta oder zurück nach Libyen schicken. Malta lehnt eine Aufnahme aber ab. Die Flüchtlinge blieben zunächst auf den Schiffen im Mittelmeer.

Ryanair-Maschine musste nach Druckabfall in Frankfurt-Hahn notlanden

Nach einem plötzlichen Druckabfall hat eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Dublin ins kroatische Zadar auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn notlanden müssen. Die Ursache war zunächst unklar, wie die Bundespolizeidirektion Koblenz am Samstag mitteilte. An Bord der mit 189 Menschen besetzten Maschine kamen Sauerstoffmasken zum Einsatz.

Rebellen in syrischer Stadt Daraa geben Waffen an Regierung ab

In der Oppositionshochburg Daraa im Süden Syriens haben Aufständische laut staatlichen Medienberichten ihre Waffen an die Regierungstruppen übergeben. Sie folgten damit am Samstag einer Vorgabe der Waffenruhe-Vereinbarung, die unter russischer Vermittlung ausgehandelt worden war. Die Kämpfer eines Rebellenviertels in Daraa hätten bei der Übergabe schwere Munition und andere Ausrüstung ausgehändigt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana.

Wachsende Unsicherheit vor Parlamentswahlen in Pakistan

In Pakistan sorgen kurz vor der Parlamentswahl Ende Juli die Festnahme von Ex-Premierminister Nawaz Sharif und Anschläge gegen Politiker für Unruhe. Sharif wurde nach Behördenangaben am Freitag bei der Rückkehr in sein Heimatland wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen. Bei schweren Anschlägen auf Wahlkampfveranstaltungen wurden in den vergangenen Tagen mehr als 150 Menschen getötet.

Äthiopien und Eritrea treiben Prozess der Aussöhnung voran

Die früheren Kriegsgegner Äthiopien und Eritrea treiben nach Jahrzehnten der Feindschaft ihre Aussöhnung voran. Eine Woche nach dem historischen Besuch von Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmad im Nachbarland reiste Eritreas Präsident Issaias Afwerki am Samstag zu einem Gegenbesuch nach Addis Abeba. Beide Länder wollten nun "gemeinsam vorangehen", sagte Afwerki in Äthiopiens Hauptstadt.

Geplante neue Verfassung in Kuba sieht begrenzten Privatbesitz vor

Die Verfassungsreform in Kuba nimmt Gestalt an: Die Zeitung "Granma", das Organ der Kommunistischen Partei, veröffentlichte am Samstag einen Entwurf, der den freien Markt sowie Privatbesitz in begrenztem Umfang zulässt und eine Aufteilung der politischen Macht zwischen dem Staatsoberhaupt und einem Regierungschef vorsieht. Dazu soll das Amt eines Ministerpräsidenten geschaffen werden, wie es bereits vor der bislang gültigen Verfassung aus dem Jahr 1976 bestand.

Knorr-Bremse plant bei Börsengang keine Kapitalerhöhung

Falls Knorr-Bremse an die Börse geht, wird das Eigenkapital mit dem Emissionserlös nicht erhöht. Es würde sich um eine reine Sekundärtransaktion handeln, sagte Finanzvorstand Ralph Heuwing im Interview mit der Börsen-Zeitung. Im Fall eines IPO würden die Eigentümer Heinz Hermann Thiele und seine Tochter Julia Thiele-Schürhoff Anteile verkaufen.

Sonntagstrend: SPD liegt in der Wählergunst wieder vor der AfD

Die SPD liegt in der Wählergunst wieder vor der AfD. Nachdem beide Parteien im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, in der Vorwoche gleichauf lagen, gewinnt die SPD nun einen Zähler hinzu und kommt auf 18 Prozent. Die AfD büßt dagegen einen Punkt ein und sinkt auf 16 Prozent.

DIHK: Autonomes Fahren wird Deutschland 15 Mrd Euro pro Jahr sparen

Mit autonomem Fahren wird die deutsche Volkswirtschaft künftig einen zweistelligen Milliardenbetrag sparen, heißt es laut Bild am Sonntag in einer neuen Untersuchung im Auftrag des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). In der 70-seitigen Studie rechneten die Experten damit, dass bis 2030 bereits Elemente des vollautomatisierten Fahrens wie fahrerloses Parken zum Einsatz kommen.

Arbeitsminister Heil verteidigt sein Rentenpaket gegen Kritik

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seine Rentenpläne gegen Kritik verteidigt. Das Kernversprechen, im Alter abgesichert zu sein, sollte der Gesellschaft "auch etwas wert sein", sagte Heil am Samstag im Bayerischen Rundfunk. Es sei keine Alternative, das Rentenniveau absinken oder die Beiträge explodieren zu lassen.

Deutschland sagt Italien Aufnahme von 50 Bootsflüchtlingen zu

In der Debatte um das Schicksal von 450 Bootsflüchtlingen hat Deutschland Italien die Aufnahme von 50 Menschen zugesagt. Die Regierungen in Berlin und Rom seien "übereingekommen, dass Deutschland im Blick auf die laufenden Gespräche über eine intensivere bilaterale Zusammenarbeit im Asylbereich, in diesem Fall bereit ist, 50 Menschen aufzunehmen", teilte eine Regierungssprecherin am Sonntag in Berlin mit.

Tschechien: Italiens Aufruf zur Flüchtlingsverteilung ist "Weg in die Hölle"

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hat den italienischen Aufruf an die anderen EU-Länder zur Übernahme von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen als "Weg in die Hölle" bezeichnet. Eine solche Herangehensweise motiviere Schlepper und erhöhe deren Einnahmen, erklärte Regierungschef Andrej Babis am Sonntag im Online-Dienst Twitter.

Scholz macht Union für maroden Zustand der Bundeswehr verantwortlich

Im Streit um höhere Verteidigungsausgaben wirft Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der Union vor, mit einer falschen Sparpolitik die aktuellen Probleme der Bundeswehr verursacht zu haben. "In den vergangenen Jahren ist die Entwicklung der Bundeswehr ziemlich vernachlässigt worden", sagte Scholz dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Er versprach, in dieser Legislaturperiode für eine leistungsfähige Bundeswehr zu sorgen. Im Entwurf für 2019 seien vier Milliarden Euro zusätzlich vorgesehen.

May: Trump empfahl Klage gegen EU statt Brexit-Verhandlungen

Nach tagelangen Spekulationen hat die britische Premierministerin Theresa May den "brutalen" Ratschlag von US-Präsident Donald Trump für die Brexit-Verhandlungen verraten: "Er sagte mir, ich solle die EU vor Gericht verklagen. Die EU verklagen. Nicht in Verhandlungen eintreten, sie verklagen", sagte May am Sonntag dem britischen Sender BBC. Zugleich erteilte May dem Tipp des US-Präsidenten eine klare Absage und betonte, mit Brüssel verhandeln zu wollen.

May warnt vor Scheitern des Brexit

Die unter Druck stehende britische Premierministerin Theresa May hat ein Scheitern des Brexit nicht ausgeschlossen. An die Adresse ihrer parteiinternen Kritiker gewandt, sagte sie in der Mail on Sunday, dass bei einem Boykott ihrer Strategie der Brexit vollständig ausfallen könnte.

Weidmann warnt Bundesregierung vor zunehmenden Konjunkturrisiken

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die Bundesregierung vor gestiegenen Konjunkturrisiken gewarnt. Zwar sei das Wirtschaftswachstum in Deutschland derzeit noch "intakt", die politischen Risiken für eine Konjunkturabkühlung würden aber "zunehmen", sagte Weidmann laut einem Artikel im Handelsblatt in der Sitzung des Bundeskabinetts am 6. Juli. Die EZB könne im nächsten Abschwung kaum reagieren. Diese Aufgabe müsse vor allem die Finanzpolitik übernehmen.

Lockheed Martin steht vor F-35-Milliardenauftrag aus dem Pentagon

Lockheed Martin steht vor dem Erhalt eines milliardenschweren Auftrags für den Bezug von F-35-Jagdflugzeugen durch das Pentagon. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Auftrag hat ein Volumen von 141 Jets und einen Wert von voraussichtlich mehr als 12 Milliarden Dollar. Ein Großteil des Auftrags dürfte im dritten Quartal verbucht werden.

