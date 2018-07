Fura Gems Inc.: Fura wird Rubin-Assets mit Mustang und Regius zusammenschließen DGAP-News: Fura Gems Inc. / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Vereinbarung Fura Gems Inc.: Fura wird Rubin-Assets mit Mustang und Regius zusammenschließen 16.07.2018 / 07:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fura wird Rubin-Assets mit Mustang und Regius zusammenschließen 16. Juli 2018 TORONTO, ONTARIO - Fura Gems Inc. ("Fura" oder das "Unternehmen") (TSXV: FURA, OTC: FUGMF und FRA: BJ43), ein neues Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen mit Smaragd- und Rubinprojekten in Kolumbien bzw. Mosambik gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen zum Zusammenschluss der Rubinprojekte geschlossen hat. Gemäß dieses Abkommens wird das Unternehmen einen kontrollierenden Besitzanteil an den ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Organisationen und Beteiligungen an Joint Ventures erwerben, die gemeinsam Beteiligungen an neun zusätzlichen Rubinlizenzen (gemeinsam die "Assets") im Bezirk Montepuez der Provinz Cabo Delgado in Mosambik besitzen (die "Akquisition"). Die wichtigsten Punkte: - Akquisition von neun Rubin-Assets in Mosambik der an ASX notierten Unternehmen Mustang Resources Ltd ("Mustang") und Regius Resources Group Ltd ("Regius") für insgesamt 15 Millionen AUD (ungefähr 14,6 Mio. CAD). Davon sind 3 Mio. AUD (ungefähr 3 Mio. CAD) in bar zu zahlen und später in Form von ungefähr 12,7 Mio. Aktien von Fura; - Bei Abschluss der Akquisition wird Fura mit 1,111km2 das größte Rubin-Landpaket in Mosambik besitzen; - Aufgliederung der Akquisition: - Bei Abschluss der Akquisition wird 3 Mio. AUD (ungefähr 3 Mio. CAD) in bar zahlen und zusätzlich Aktien von Fura im Wert von 4 Mio. AUD ausgeben (0,50 CAD pro Aktie); - 12 Monate nach Abschluss der Akquisition wird Fura Aktien im Wert von 4 Mio. AUD ausgeben (1,40 CAD pro Aktie); und - 20 Monate nach Abschluss der Akquisition wird Fura Aktien im Wert von 4 Mio. AUD ausgeben (1,80 CAD pro Aktie). - Fura erwirbt die Assets frei von Schulden und wird ebenfalls die zugehörige Infrastruktur erwerben, die zwei Waschanlagen, Sicherheitseinrichtung, Minen-Camps und andere zugehörige Infrastruktur einschließt; - Fura erwartet den Beginn der Großprobenaktivitäten für Rubine bis zum Ende des Jahres 2018 und den Beginn der Auktionsverkäufe ab dem dritten Quartal 2019; - Der Abschluss der Akquisition wird bis zum 30. November 2018 erwartet; - Furas Betriebe in Mosambik werden von ihrem neu zusammengestellten Team von Schmucksteinexperten geführt werden, die früher an der Entdeckung und dem erfolgreichen Aufbau der größten Rubinmine der Welt in Mosambik beteiligt waren; und - Fura überprüft die Vorteile einer Zweitnotierung ihrer Stammaktien an der London Stock Exchange. Dev Shetty, Furas President und CEO, sagte: "Ich freue mich, den Zusammenschluss dieser Rubin-Assets mit den Assets auf unseren bestehenden Lizenzen in Mosambik bekannt zu geben, der Fura hinsichtlich des Lizenzgebiets in dem Land zum größten Rubinunternehmen wandeln wird. Unsere Teammitglieder besitzen umfangreiche Erfahrungen im mosambikanischen Rubinsektor, da sie bereits seit 2011 in Mosambik tätig waren. Sie waren wesentlich an der Entdeckung und Entwicklung beteiligt, was im Wesentlichen als die größte Rubinlagerstätte der Welt betrachtet wird. Basierend auf unseren umfangreichen Arbeiten im Land glauben wir, dass diese kombinierten Lizenzen einige der hochwertigsten Rubinlizenzen sein werden, die in Mosambik zur Verfügung stehen. Die anfänglichen Basisarbeiten wurden bereits von Mustang und Regius durchgeführt, die signifikante Explorationsaktivitäten und die Konstruktion von zwei Waschanlagen einschließen. Nach Abschluss der Akquisition planen wir den Beginn eines signifikanten Großprobenprogramms innerhalb der Lizenzen in den nächsten paar Monaten, wobei die mittelfristige Zielsetzung die Schaffung einer weiteren Barmittel generierenden Weltklasse-Rubinmine ist, um unsere berühmte Smaragdmine Coscuez in Kolumbien zu ergänzen." Abkommen zum Asset-Zusammenschluss Fura und eine sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft haben ein Abkommen zum Asset-Zusammenschluss (das Abkommen zum Asset-Zusammenschluss), datiert den 16. Juli 2018, mit Mustang, einer an der Australien Stock Exchange gehandelten Aktiengesellschaft, Montepuez Minerals Mauritius Ltd., einer Tochtergesellschaft der Mustang und Regius geschlossen. Gemäß dieses Abkommens wird Fura die maßgeblichen Besitzanteile an verschiedenen Objekten im Besitz von Mustang und Regius erwerben, die gemeinsam neun Mineralexplorationslizenzen (Lizenznummern 9307C, 7083L, 6106, 8188L, 6064L, 7251L, 5030L, 8955C und 8921C) in Mosambik besitzen. Eine Tabelle mit weiteren Details der Lizenzen finden Sie unten. Der Gesamtkaufpreis gemäß des Abkommens zum Asset-Zusammenschluss beträgt 15.000.000 AUS und wird wie unten angegeben zu zahlen sein. - 3 Mio. AUD zahlbar in bar bei Abschluss der Akquisition (der "Abschluss"); - Stammaktien des Unternehmens (die "Fura-Aktien") im Wert von 4 Mio. AUD werden bei Abschluss ausgegeben. Der Emissionspreis dieser Fura-Aktien beträgt 0,50 CAD pro Aktie; - Fura-Aktien im Wert von 4 Mio. AUD werden am Tag, der 12 Monate nach dem Abschluss liegt, zu einem Emissionspreis von 1,40 CAD pro Aktie ausgegeben; und - Fura-Aktien im Wert von 4 Mio. AUD werden am Tag, der 20 Monate nach dem Abschluss liegt, zu einem Emissionspreis von 1,80 CAD pro Aktie ausgegeben. Nach Abschluss der Akquisition wird Fura eine effektive Beteiligung von 65% bis 80% an den Assets haben, wobei die restlichen Beteiligungen nicht verwässernd und frei im Besitz der entsprechenden lokalen Partner sind. Die Assets decken eine Fläche von ungefähr 711km2 (71.100 Hektar ab). Fura beabsichtigt bis zu 25 Mio. CAD (vorbehaltlich des betrieblichen Erfolgs) über einen Zeitraum von drei Jahren in ein Bohr-, Großproben- und Produktionsabbauprogramm auf den Liegenschaften zu investieren, die die Assets umfassen. Andere Initiativen, die Fura beabsichtigt schließen ein: die Neukonfiguration der bestehenden Waschanlage zur Steigerung der Effizienz; Erweiterung und/oder Konsolidierung bestimmter Rubinlizenzen wo angebracht; und die Implementierung eines Bewertungs- und Marketingsystems mittels Furas bestehender Marketingplattform. Alle die gemäß der Akquisition vom Unternehmen ausgegebenen Fura-Aktien werden Sperrabkommen unterliegen, gemäß dieser der Verkauf oder die Übertragung dieser Wertpapiere durch die Verkäufer während der 12 Monate nach dem Datum der Ausgabe der Fura-Aktien an die Verkäufer eingeschränkt sein wird. Die Akquisition erfolgt auf rein geschäftlicher Grundlage zum Zweck der Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") und unterliegt der Genehmigung der TSXV. Fura zahlt keine Vermittlungsgebühren in Zusammenhang mit der Akquisition. Der Abschluss der Akquisition unterliegt der Erfüllung der üblichen aufschiebenden Bedingungen einschließlich unter anderem des Erhalts der Ministeriums- und Joint-Venture-Genehmigungen, Genehmigung der TSXV und der Vorlage der zutreffenden Rechtsgutachten hinsichtlich der Besitzrechtsansprüche auf die Assets. Die folgenden Karten zeigen Furas bestehendes Portfolio und die Rubinlizenzen nach dem Zusammenschluss. / Karte 1: FURAs bestehende Rubinlizenzen / Karte 2: FURAs Rubinlizenzen nach dem Zusammenschluss mit Mustang und Regius Unternehmens-Update Ferner überprüft Fura die Vorteile einer Zweitnotierung ihrer Stammaktien an der London Stock Exchange bis Ende 2018 in Verbindung mit einer möglichen weiteren Kapitalbeschaffung, um die Entwicklung und Produktion ihrer Smaragd- und Rubinbetriebe fortzusetzen. Diese Zweitnotierung ist in Anbetracht der früheren Position des Managements bei der in London notierten Gemfields plc. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FURA" gehandelt. Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt eine 76 %-Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien. Fura beschäftigt sich ebenfalls mit der Exploration und dem Abbau von Rubinen in Mosambik durch eine 80%-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811), die das Unternehmen im November 2017 erwarb. Fura hat mit Mustang und Regius ein Zusammenschlussabkommen zum Erwerb von neun Rubinlizenzen geschlossen. Qualifizierte Person Ricardo A. Valls, M.Sc., P.Geo., von Valls Geoconsultant, Toronto, Ontario, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung überprüft und zur Veröffentlichung zugelassen. 