Moneycab.com: Herr Wolf, Sie sind Mitbegründer der im vergangenen Jahr lancierten und bereits mehrfach ausgezeichneten Telemedizin-Plattform OnlineDoctor.ch, auf der Patienten von Dermatologen eine fachärztliche Einschätzung ihrer allfälligen Hauterkrankung erhalten. Können Sie uns den Ablauf kurz erläutern?

Tobias Wolf: Sehr gerne. Der Ablauf ist sehr einfach und es bedarf keiner zeitaufwändigen Registrierung. Am besten nutzt man das Smartphone oder Tablet und geht damit auf www.onlinedoctor.ch. Dort können Sie einen von über 50 Hautärztinnen und Hautärzten aus allen Regionen der Schweiz auswählen, welche/r Ihr Hautproblem beurteilen soll. Danach beschreiben Sie Ihre Symptome mit Hilfe der Fragen von OnlineDoctor und laden drei Bilder Ihres Hautproblems hoch. Sie wählen anschliessend Ihre gewünschte Zahlungsart aus und bezahlen CHF 55.-. Nach spätestens 48 Stunden, meistens jedoch innert weniger Stunden, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, der die Handlungsempfehlung von Ihrem Wunsch-Arzt enthält.

Wie konkret können Anhand von Bildern und einem Fragebogen Hauterkrankungen diagnostiziert werden?

Weil es für die Beurteilung dermatologischer Krankheitsbilder keine Hilfsmittel braucht, ist die Dermatologie prädestiniert für Online-Konsilien. Denn mit einem Smartphone lassen sich heute so gute Bilder machen, dass diese in über 90 Prozent der Fälle für Diagnose und Therapie-Empfehlung reichen - ohne den Patienten gesehen zu haben. So zum Beispiel ein junger Mann mit rotem, juckendem Ausschlag an den Händen. Dieser möchte rasch eine Handlungsempfehlung, ohne Monate auf einen Termin in der Arztpraxis warten zu müssen. Er fotografiert deshalb den Ausschlag und lädt die Bilder auf onlinedoctor.ch hoch. Nachdem er einige Anamnese-Fragen beantwortet und direkt online bezahlt, bekommt er praktisch ohne Wartezeit eine Empfehlung zur Behandlung seines Exsikkationsekzems.

"Mit einem Smartphone lassen sich heute so gute Bilder machen, dass diese in über 90 Prozent der Fälle für Diagnose und Therapie-Empfehlung reichen - ohne den Patienten gesehen zu haben."

Tobias Wolf, Mitbegründer und VRP OnlineDoctor AG

Wie hoch ist der Anteil der Fälle, denen nach der Einschätzung des Krankheitsbildes zu einem Arztbesuch geraten wird?

Unsere Statistiken zeigen, dass bei über 85 Prozent der Fälle ein persönlicher Arztbesuch erspart bleibt. Oft sind die Fälle unproblematisch und unsere Ärzte können schnell Entwarnung gegeben. So zum Beispiel auch ein Fall besorgter Eltern, die wegen einer beunruhigenden Hautveränderung ihrer Tochter in der Praxis einer unserer Hautärzte anriefen. Der Dermatologe bat diese, die betroffene Stelle zu fotografieren und bei OnlineDoctor hochzuladen. Wenige Minuten später gab er Entwarnung. Eine Entlastung für beide Seiten: Die Eltern konnten aufatmen. Und der OnlineDoctor-Arzt erledigte den Fall viel schneller, als das mit einem Termin in der Praxis möglich gewesen wäre. Indem er alltägliche Diagnosen unkompliziert online erledigen kann, bleibt dem Dermatologen mehr Zeit für komplexe Fälle.

Welche Möglichkeiten haben die Patienten bei allfälligen Rückfragen?

Aufgrund des ausführlichen Fragebogens, welchen die Patienten ausfüllen, stehen dem Dermatologen alle nötigen Informationen zur Verfügung um eine konkrete Handlungsempfehlung abzugeben. Sollte der Arzt noch weitere Fragen haben, dann wird der Arzt den Patienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...