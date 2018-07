Krankenversicherte sollen künftig per Handy ihre Patientendaten abrufen können. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn in einem Interview an. Spätestens 2021 müsse die elektronische Patientenakte geben.

Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherungen sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spätestens ab 2021 auch per Handy und Tablet ihre Patientendaten einsehen können. Entsprechende Vorgaben wolle der CDU-Politiker den gesetzlichen Krankenversicherungen noch diesen Monat machen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine ...

