The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A14JY05 BAD.-WUERTT.LSA 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL9121 NORDLB IS. 13/18 BD00 BON EUR N

CA GOSC XFRA US38147MAA36 GOLDMAN SACHS GRP 13/18 BD00 BON USD N

CA WRDQ XFRA US459058FE81 WORLD BK 16/18 MTN BD00 BON USD N

CA 6B8A XFRA XS0645941419 BRENNTAG FIN. 11/18 BD00 BON EUR N

CA NZ6L XFRA XS0904222782 NESTLE HLDGS 13/18 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000HSH6JH5 HSH NORDBANK GMZ 1 17/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912796MK22 US TREASURY BILL 07/19/18 BD01 BON USD N