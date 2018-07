FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.606 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.280 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.300 EUR

EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.855 EUR

EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.365 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.627 EUR

EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.678 EUR

EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.413 EUR

EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 1.554 EUR

EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.770 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.346 EUR

XFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %

YT8 XFRA CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1 0.058 EUR

XFRA DE000HLB5DU6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/17 0.001 %

HCY XFRA NL0000440311 HOLLAND COLOURS NA.EO2,27 3.390 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.063 EUR