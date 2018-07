FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5XA3 HSH NORDBANK MZC 2 16/26 0.000 %

UO1H XFRA DE0009797779 POSTBK.BEST INVEST WACHS. 0.680 EUR

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.247 EUR

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.447 EUR

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.275 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.318 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.817 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.181 EUR

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.163 EUR

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.146 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.159 EUR

CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.073 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.013 EUR

XFRA DE000HLB2F49 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/15 0.001 %

EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.084 EUR

ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.491 EUR

EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.468 EUR

EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.641 EUR

EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.340 EUR

VVV3 XFRA DE0005408686 OEKOWORLD AG VZNA O.N. 0.600 EUR

EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.498 EUR

EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.751 EUR

EXSB XFRA DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF 0.414 EUR

EI7Y XFRA XS0222844952 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR 0.000 %

DOQ XFRA AT0000818802 DO + CO AG 0.850 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

NNIC XFRA US55315J1025 MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 0.838 EUR

EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.239 EUR

EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.915 EUR

EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 1.158 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.320 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.163 EUR

EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.031 EUR

EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.247 EUR

EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.636 EUR