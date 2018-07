Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhaltener Handelsauftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 561 Punkte und damit 0,16 Prozent über seinem Vortagesschluss.

Die Anleger gingen vorsichtig in die neue Handelswoche, die voll gepackt ist mit Unternehmenszahlen, sagte ein Marktbeobachter. Die Welle der Quartalsberichte kommt ins Rollen - wie immer ausgehend von den USA. "Deutlich vorsichtigere Töne als sonst" erwartet Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg von den US-Unternehmen. Grund hierfür sei der eskalierende Handelszwist - auch wenn die Sorgen davor zuletzt am Markt etwas nachließen.

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China scheinen dem Markt am Morgen keine Orientierungshilfe sein. Die Wirtschaft war dort im zweiten Quartal mit 6,7 Prozent ein bisschen langsamer gewachsen. Angesichts der drohenden Eskalation im Handelskonflikt mit den USA zeigt sich Chinas Wirtschaft damit aber widerstandsfähig, wie Experten meinen. Nicht aus den Augen lassen sollten Anleger derweil auch den Gipfel des russischen Staatschefs Wladimir Putin mit dem US-Präsident Donald Trump, die am Montag in Helsinki zusammen kommen./tih/fba

ISIN DE0008469008

AXC0027 2018-07-16/07:27