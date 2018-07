Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Berichten über eine mögliche Anteilsaufstockung am Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Hersteller Brilliance auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Spekulationen über einen solchen Schritt erschienen aktuell übertrieben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor 2022 dürfte so ein Schritt unwahrscheinlich sein./mis/la

