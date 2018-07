Peking - Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen China und den USA kommen am Montag in Peking die Spitzen der Europäischen Union und die chinesische Führung zu ihrem jährlichen EU-China-Gipfel zusammen. Im Mittelpunkt stehen Handelsfragen, ein geplantes Investitionsabkommen, Forderungen der EU nach Marktöffnung in China sowie die Reform der Welthandelsorganisation (WTO).

EU-Kommissionspräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...