IRW-PRESS: Red Oak Mining Corp.: Red Oak kündigt Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs aller Anteile an CB Holding Group Corp., einem Unternehmen, das in den Vertriebsmarkt für Cannabis-Vaporisatoren eintritt, an

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA-13. Juli 2018 - RED OAK MINING CORP. (TSX.V: ROC.H) (das Unternehmen oder Red Oak) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit CB Holding Group Corp. (CBH) eine Absichtserklärung (Letter of Intent, die LOI) datiert mit 12. Juli 2018 abgeschlossen hat. CBH ist ein Unternehmen nach dem Recht des US-Bundesstaates Nevada, das über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Kalifornien (die kalifornische Tochter) und über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Nevada (die Nevada-Tochter) mit einer exklusiven Vertriebsvereinbarung zwecks Vertrieb und Verkauf von Vaporisatoren im Bundesstaat Nevada ein Vertriebs- und Verkaufsgeschäft für Vaporisatoren betreiben wird. Red Oak und CBH beabsichtigen, ein endgültiges Aktientauschabkommen (das endgültige Abkommen) abzuschließen, wonach alle ausstehenden Wertpapiere von CBH gegen Wertpapiere von Red Oak (die Transaktion) getauscht werden. Dies stellt ein Reverse Takeover durch CBH und eine Änderung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens von Bergbau zu Produktion und Verkauf von Vaporisatoren für Cannabis und CBD dar. Die Struktur des endgültigen Abkommens unterliegt den geltenden gesellschafts-, wertpapier- und steuerrechtlichen Bestimmungen. Die Transaktion ist eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz.

Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass Red Oak den Verkauf der Vaporisatoren von CBH fortsetzen wird. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion beabsichtigt das Unternehmen, die Notierung seiner Wertpapiere an der TSX Venture Exchange (die TSXV) einzustellen und sich um deren Notierung an der Canadian Securities Exchange (die CSE) zu bemühen. Red Oak plant, seinen Namen nach Abschluss der Transaktion zu ändern. Alle Beträge sind in kanadischen Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

Über CB Holding Group Corp.

CBH ist ein Unternehmen nach dem Recht des US-Bundesstaates Nevada. Bei Abschluss der Transaktion wird das Geschäft von CBH hauptsächlich im Design, der Formulierung, der Infusion anhand eines eigenen Verfahrens und dem Verkauf von Vaporisatoren in Kalifornien über die kalifornische Tochter bestehen. Im Anschluss an die Entwicklung der Betriebstätigkeiten von CBH in Kalifornien wird sie über die Nevada-Tochter ein ähnliches Geschäft betreiben.

CBH ist eine Zweckgesellschaft, die am 29. Juni 2018 zur Durchführung der Transaktion gegründet wurde. Das Geschäft von CBH in Kalifornien wurde vom CBH-Tochterunternehmen Caesarbrutus California, LLC (Caesarbrutus) im Rahmen einer exklusiven Vertriebsvereinbarung zum Verkauf von Vaporisatoren von Goodness 4 Life, LLC (Goodness 4 Life) in Kalifornien betrieben. Goodness 4 Life und Caesarbrutus haben ihre Vereinbarung gekündigt. Zum 1. Juli 2018 wurde sie durch eine identische exklusive Vertriebsvereinbarung zwischen Goodness 4 Life und der kalifornischen Tochter von CBH ersetzt. Als Gegenleistung für die Gewährung der Exklusivrechte und der Lizenz zum Vertrieb und Verkauf der Vaporisatoren hat sich die kalifornische Tochter bereit erklärt, an Goodness 4 Life eine Lizenzgebühr von 2 % auf den Nettogewinn zu zahlen. Goodness 4 Life ist Inhaber aller städtischen und staatlichen Lizenzen, die in Kalifornien für den Vertrieb und Verkauf von Vaporisatoren mit Cannabisextrakten benötigt werden. CBH ist für die Auftragsabwicklung verantwortlich, wobei Goodness 4 Life die Vaporisatoren von einem lizenzierten Labor abholt und direkt an die Käufer liefert. Im Zusammenhang mit der Transaktion wird CBH dann das Geschäft weiterführen, das bisher von der Caesarbrutus über die kalifornische Tochter von CBH betrieben wurde.

Caesarbrutus hat kürzlich Bestellungen für 225.000 Vaporisatoren zur Abholung im August bearbeitet. CBH nimmt weiterhin Bestellungen von Distributoren entgegen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Markt in Nevada im Rahmen einer ähnlichen Struktur zu erschließen, die ebenfalls Gegenstand einer Lizenzgebühr von 2 % auf den Nettogewinn sein wird.

Über Caesarbrutus California, LLC

Caesarbrutus California, LLC wurde im Juni 2017 von Mitgliedern des ehemaligen Managementteams von Grenco Science, LLC (Grenco), eines führenden Anbieters von Vaping-Technologie und der Gründer der bekannten G Pen-Produktlinien, gegründet. Caesarbrutus führt verschiedene Geschäfte im Zusammenhang mit Cannabis durch und die Begründung für diese vorgeschlagene Transaktion ist es, das Vaporisatorgeschäft von Caesarbrutus an die Börse zu bringen.

Seit der Gründung im Juni 2017 hat Caesarbrutus einen Umsatz von ca. 17.500.000 USD (Auftrag über 225.000 Einheiten für die Lieferung im August nicht inbegriffen) mit einer Bruttomarge von etwa 4.000.000 USD aus dem Verkauf von Vaporisatoren unter zwei separaten Marken im US-Bundesstaat Kalifornien erzielt (basierend auf den Red Oak vorliegenden ungeprüften Finanzabschlüssen).

Die beiden Vaporisatormarken sind Socal Supreme und SoFloGrow. Beide Marken verwenden ein eigenes Infusionsverfahren, die organische Terpene für geschmeidige Aromen einsetzen, um einen unglaublich gleichmäßigen Zug mit gleichzeitiger Diskretion zu ermöglichen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Jahresumsatz angesichts der Nachfrage nach Vaporisatoren, die viele der Risiken des Rauchens beseitigen, zunehmend steigen wird. Hinzu kommt, dass Cannabisverbraucher aufgrund ihrer vielen wahrgenommenen Vorteile fortlaufend auf Vaporisatoren umsteigen. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass das derzeitige Management von Red Oak zurücktritt und dass CBH und Red Oak gemeinsam Vertreter mit der erforderlichen Managementerfahrung für den Emittenten, der mit Abschluss der Transaktion ersteht (der resultierende Emittent"), ernennen werden, um die Anforderungen der CSE zu erfüllen. Nach Abschluss der Transaktion wird sich das Board of Directors des resultierenden Emittenten aus einem (1) Kandidaten von Red Oak und vier (4) Kandidaten von CBH zusammensetzen.

Strategische Partnerschaft mit Crockett Family Farms, einem preisgekrönten Zucht- und Anbauunternehmen

Dave Crockett ist derzeit CEO von Crockett Family Farms, einem Familienbetrieb in der dritten Generation, der in den USA und auf internationaler Ebene einen guten Ruf genießt. Herr Crockett wird als Director des resultierenden Emittenten vorgeschlagen. Crockett Family Farms arbeitet eng mit der kalifornischen Tochter und der Nevada-Tochter zusammen, um gemeinsam neue Cannabisprodukte zu entwickeln und anzubieten.

Herr Crockett ist einer der erfolgreichsten und angesehensten Cannabiszüchter der Welt. Herr Crocket, der ursprünglich aus der Sierra Nevada in Kalifornien stammt ist ein Cannabis-Bauer der dritten Generation und hat besonderes Talent für die Entwicklung köstlich-fruchtiger Phänotypen, allen voran seine meistverkaufte Sorte Strawberry Banana und seine Zitrusfrucht-Sorte Tangie, mit der er seinen Durchbruch hatte und die ihm den Spitznamen Tangie Man einbrachte.

Mit der Unterstützung des Industriegiganten DNA Genetics, mit dem er 2010 zusammenarbeitete, gewann Crocketts Tangie-Sorte innerhalb von zwei Jahren über 20 Auszeichnungen und machte den bescheidenen Bauern praktisch über Nacht zu einem richtigen Star in der Cannabisbranche. Dies führte gar dazu, dass Crockett 2012 eigene Wege einschlug und seine eigene Genetikfirma Crockett Family Farms gründete. Crockett Family Farms (das, wie der Name schon sagt, in Familienbesitz ist und geführt wird) hat einige der hochwertigsten Blumen und Samen der Nation produziert, die 2017 gar in die renommierte Seedbank Hall of Fame des Magazins High Times aufgenommen wurden. In den vergangenen Jahren haben die Sorten von Crockett mehr als 100 verschiedene Auszeichnungen bei fast allen großen Cannabis-Wettbewerben der Welt erhalten und werden derzeit in etwa der Hälfte aller Ausgabestellen in Kalifornien geführt.

Herr Crockett, der von High Times vor Kurzem als einer der 100 einflussreichsten Menschen in der Cannabisbranche bezeichnet wurde, und sein Team haben Gärten jeder Form, Größe und Ausmaße angelegt und verwaltet - von High-Tech-Hallenbetrieben im Wert von mehreren Millionen Dollar bis hin zu einfachsten Gewächshäusern. Ob unter seiner eigenen Marke oder unter dem Dach von DAD Consultancy (ein neues Joint Venture mit seinen alten Partnern von DNA Genetics), Herr Crockett bietet Cannabisunternehmen, -marken und -züchtern überall (wie etwa Loudpack Farms) Beratungsleistungen und Unterstützung, die es diesen ermöglichen, ihr Geschäft auf die nächste Ebene zu bringen. Herr Crockett - Anbauer, Züchter, Berater und sogar Besitzer eines Hydrokulturgeschäfts - ist ein preisgekrönter landwirtschaftlicher Unternehmer mit dem Wissen, der Erfahrung und der Vision, die erforderlich sind, um in der ständig wachsenden und sich entwickelnden legalen Cannabisbranche erfolgreich zu sein.

Mögliche vertikale Integration

CBH prüft derzeit, wie die Stückkosten gesenkt werden können, um die Rentabilität zu steigern. Die Cannabisöl-Kartuschen für die Vaporisatoren werden derzeit von Dritten im Bundesstaat Kalifornien bezogen. CBH sondiert derzeit andere Unterlizenzvereinbarungen, welchen zufolge das Unternehmen berechtigt wäre, für die Produktion von Cannabisöl Verarbeitungsreste von Dritten zu beziehen, um eine vertikale Integration zu erreichen. Diese vertikale Integrationsstrategie könnte Prognosen zufolge die laufenden Produktionskosten halbieren und damit die Rentabilität erhöhen.

Vorgeschlagene Board-Mitglieder und leitende Angestellte des resultierenden Emittenten

Die folgenden Personen - zusätzlich zu mindestens zwei weiteren Board-Mitgliedern - werden zur Ernennung als Board-Mitglieder und leitende Angestellte des resultierenden Emittenten vorgeschlagen:

Mary Hayca Bunevacz, Executive Chairman, Board of Directors

Frau Bunevacz ist derzeit Chief Operating Officer von Caesarbrutus California, LLC. Bevor sie zu Caesarbrutus wechselte, war sie seit 2008 in der Vaporisatorbranche tätig, angefangen mit elektronischen Zigaretten bis hin zu Cannabisvaporisatoren. Im Jahr 2012 wurde sie Director of Operations bei Grenco Science, dem Unternehmen, das den berühmten G Pen-Vaporisator auf den Markt brachte. In dieser Funktion leitete sie das Tagesgeschäft des Unternehmens und entwickelte und pflegte Beziehungen zu Distributoren, Einzelhändlern und Herstellern vor Ort und in China. Frau Bunevacz hat einen Bachelor-Abschluss in Global Studies von der University of California Santa Barbara.

Jaitegh Singh, CEO & Director

Herr Singh ist derzeit CEO von Caesarbrutus und leitet alle Geschäftsaspekte auf Unternehmensebene. Er ist als Rechtsanwalt in Florida, New Jersey, New York, Colorado und bei den US-Bezirksgerichten zugelassen. Vor seiner Position bei Caesarbrutus sammelte er wertvolle Erfahrungen bei Übernahmen und Veräußerungen in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich solcher mit strikter Regulierung, wie etwa die legale Cannabisindustrie. Ein wesentlicher Bestandteil seines Erfolges ist sein umfassendes Verständnis der Corporate Governance-Aspekte von Cannabis-Transaktionen. Herr Singh ist dafür bekannt, dass er dabei geholfen hat, eines der ersten amerikanischen Cannabisfirmen an die Börse zu bringen. In den letzten 5 Jahren hat er zahlreiche Unternehmen bei der Börsenzulassung unterstützt. Jaitegh hat einen Doktortitel des Shepard Broad Law Center und absolvierte eine Post-Doktorandenausbildung an der University of Mississippi und der University of Cambridge.

David Crockett, Director

Dave Crockett ist derzeit CEO von Crockett Family Farms, einem Familienbetrieb in der dritten Generation, der in den USA und auf internationaler Ebene einen guten Ruf genießt. Das Geschäft von Crockett Farms besteht darin, eine höhere Qualität, zuverlässige Genetik und überlegene medizinische Eigenschaften für Patienten zu erzielen und gleichzeitig seine Position als Experten durch den Verkauf seiner durch geistiges Eigentum geschützten Stämme auszubauen.

Finanzinformationen von CBH

CBH wurde am 29. Juni 2018 gegründet und bereitet derzeit seine geprüften Finanzinformationen vor, die nach Fertigstellung in einer Pressemitteilung veröffentlicht werden. CBH beabsichtigt, die sog. Carve-out-Finanzinformationen für das von Caesarbrutus California, LLC betriebene Vorgänger-Vaporisatorgeschäft einzuholen und einzureichen.

Aktientauschtransaktion

Red Oak erwartet, den Aktionären von CBH bei Abschluss der Transaktion insgesamt etwa 67.334.902 Stammaktien im Tausch gegen sämtliche ausstehende Anteile (100 %) an CBH auszugeben, bevor die unten beschriebenen Finanzierungen erfolgen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Umsetzung des endgültigen Abkommens, den Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung - einschließlich der Vorlage und zufriedenstellenden Prüfung der geprüften Jahresabschlüsse von CBH und der geprüften sog. Carve-out-Abschlüsse von Caesarbrutus -, den Abschluss des Angebots (wie unten definiert), den Abschluss der Namensänderung, die Genehmigung der Notierung der Wertpapiere von Red Oak an der CSE und die Genehmigung der Dekotierung dieser Wertpapiere an der TSXV sowie die Genehmigung der Transaktion durch die TSXV, CSE ebenso wie das Board of Directors und gegebenenfalls die Aktionäre von Red Oak und CBH. Die LOI enthält übliche Bestimmungen zur Unterstützung der Transaktion, einschließlich einer Vertragsbruchstrafe in Höhe von 750.000 USD, die von CBH an Red Oak zu zahlen ist, wenn die vorgeschlagene Transaktion unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen wird. Darüber hinaus enthält die LOI übliche für beide Seiten geltende Exklusivitäts- und Abwerbeverpflichtungen, die bis zum 30. Oktober 2018 gelten.

Finanzierung von Betriebskapital für Red Oak

Im Zusammenhang mit der Transaktion kündigt Red Oak eine Privatplatzierung (Part-and-Parcel) in Höhe von 300.000 Dollar an (die erste Platzierung). Die Platzierung soll die Ausgabe von bis zu 1.000.000 Einheiten von Red Oak (jede eine Einheit) zum Preis von 0,30 Dollar pro Einheit umfassen, wodurch ein Bruttoerlös von bis zu 300.000 Dollar erzielt wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,50 Dollar.

Red Oak beabsichtigt, den Erlös der ersten Platzierung zur Finanzierung der Kosten in Verbindung mit der Transaktion und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der ersten Platzierung begeben werden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung unter Anwendung von Wertpapierausnahmen ausgegeben und unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen wird in Verbindung mit der ersten Platzierung keinen Prospekt veröffentlichen.

Brückenfinanzierung

Vor und/oder gleichzeitig mit dem Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion wird CBH sich nach besten Kräften bemühen, eine Privatplatzierung (die CBH-Platzierung) von (i) gesicherten Schuldverschreibungen mit einem jährlichen Zinssatz von 15 %, die vierteljährlich rückwirkend zu zahlen sind (die Schuldverschreibungen), und (ii) einer Abdeckung durch Warrants von mindestens 60 %, die in Aktien von CBH ausgeübt werden können (die Warrants), durchzuführen. Damit soll ein Bruttoerlös von maximal bis zu 3.250.000 Dollar erzielt werden. Red Oak schlägt vor, die Schuldverschreibungen nach Abschluss der Transaktion unter Verwendung der Erlöse aus der Transaktionsfinanzierung (siehe unten) zurückzuzahlen. Alle im Zusammenhang mit der CBH-Platzierung ausgegebenen Warrants sollen dabei automatisch gegen Warrants von Red Oak ausgetauscht werden. Diese können innerhalb eines Zeitraums von mindestens drei Monaten ausgeübt und jeweils zu einem Preis zwischen 0,35 bis 0,40 Dollar gegen eine Aktie des resultierenden Emittenten eingetauscht werden.

Gleichzeitige Transaktionsfinanzierung

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion beabsichtigt Red Oak, eine vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 10.000.000 bis 15.000.000 Dollar zu Bedingungen abzuschließen, die zwischen Red Oak, CBH und dem Vermittler ausgehandelt werden sollen (die Transaktionsfinanzierung).

Die im Zusammenhang mit der Transaktion und dem Angebot auszugebenden Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder einem anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert sind oder eine Ausnahme von dieser Registrierung besteht.

Die LOI endet mit dem Abschluss des endgültigen Abkommens, sofern zwischen dem Unternehmen und CBH nichts anderes vereinbart. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit eine Zusammenfassung der wesentlichen Finanzinformationen von CBH zur Verfügung stellen.

Über Red Oak

Red Oak notiert derzeit am NEX-Board der TSXV und hat keine Geschäftstätigkeit. Nach Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen im Cannabisbereich tätig sein.

Aktueller Stand des Handels

Die Gesellschaft wird nach Abschluss des endgültigen Abkommens eine umfassendere Pressemeldung herausgeben.

Der Handel der Aktien des Unternehmens wird bis zum Abschluss der Transaktion oder bis zur Einreichung zufriedenstellender Unterlagen bei der TSXV und/oder CSE ausgesetzt bleiben. Weitere Informationen über die Transaktion werden in einer späteren Pressemeldung veröffentlicht.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der Akzeptanz durch die TSXV und gegebenenfalls der Zustimmung der Aktionäre. Die Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Die Anleger werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle im Zusammenhang mit der Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen nicht korrekt oder vollständig sein könnten und nicht als zuverlässig angesehen werden sollten, es sei denn, sie sind im Offenlegungsdokument, das im Zusammenhang mit der Transaktion erstellt werden wird, enthalten. Der Handel mit Wertpapieren von Red Oak Mining Corp. sollte als hoch spekulativ angesehen werden.

FÜR DAS BOARD VON RED OAK MINING CORP.

(gez.) Jay Roberge

Jay Roberge

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Scott Eldridge

Berater, Investor Relations

604-722-5381

se@euroscandic.ca

Die TSX Venture Exchange hat den Sachverhalt der geplanten Transaktion in keiner Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Vorsorglicher Hinweis für Leser

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Vorschlag, die Transaktion und die damit verbundenen Transaktionen abzuschließen. Dazu gehören auch Aussagen zu den Bedingungen der Transaktion, dem Angebot und den Aussichten für das Geschäft von Patriot. Obwohl das Unternehmen aufgrund der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, unter anderem in Abhängigkeit von folgenden Risiken: dass die Parteien mit der Transaktion, dem Angebot und den damit verbundenen Transaktionen nicht fortfahren werden; dass die endgültigen Bedingungen der Transaktion, des Angebots und der damit verbundenen Transaktionen von den derzeit geplanten abweichen; und dass die Transaktion, das Angebot und die damit verbundenen Transaktionen aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich abgeschlossen werden können (einschließlich der Nichterteilung der erforderlichen Genehmigungen oder Freigaben durch die Aufsichtsbehörden). Die Bedingungen der Transaktion können sich aufgrund der Due-Diligence-Prüfung des Unternehmens und der steuer-, gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Beratung sowohl für das Unternehmen als auch für CBH ändern. Die Angaben in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Meldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zu Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, CBH, deren Wertpapiere oder deren jeweilige Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) Stellung zu nehmen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder eines anderen Rechtssystems in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von U.S. Persons, wie in Regulation S des Securities Act (Regulation S) definiert, angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen einer Ausnahme von oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44013

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44013&tr=1

