ACCENTRO Real Estate AG erwirbt Mehrheit an Immobilienportfolios mit 295 Wohneinheiten in zentralen Kiezlagen Berlins DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien ACCENTRO Real Estate AG erwirbt Mehrheit an Immobilienportfolios mit 295 Wohneinheiten in zentralen Kiezlagen Berlins 16.07.2018 / 08:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung ACCENTRO Real Estate AG erwirbt Mehrheit an Immobilienportfolios mit 295 Wohneinheiten in zentralen Kiezlagen Berlins Berlin, 16. Juli 2018 - Die ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, führend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland, hat ihren Privatisierungsbestand um Mehrheitsbeteiligungen an zwei Immobilienportfolios erweitert. Bei den erworbenen 295 Einheiten handelt es sich überwiegend um attraktive Altbauwohnungen in zentralen Lagen Berlins. Der Kaufpreis inkl. übernommener Darlehen für die Mehrheitsanteile beträgt insgesamt rund 40 Millionen Euro. Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG: "Mit diesen Mehrheitsbeteiligungen bauen wir unseren Privatisierungsbestand um attraktive Objekte in begehrten Lagen der Hauptstadt weiter aus. Zudem verfügen die erworbenen Immobilien über erhebliches Neubau- und Nachverdichtungspotenzial." Erweiterung des Privatisierungsportfolios mit Wohneinheiten in zentralen Lagen Berlins Die 295 Wohnungen mit 18.607 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich auf insgesamt 13 Mehrfamlilienhäuser und befinden sich vorwiegend in begehrten Kiezlagen. Mit Abschluss der Transaktionen hat ACCENTRO im Jahr 2018 insgesamt 1.528 Einheiten erworben. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die börsennotierte ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zusätzliche Umsätze generiert ACCENTRO über Portfolioverkäufe und die Vermarktung von Wohnungen für Investoren und Projektentwickler. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig, Hannover oder Bonn. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner Investor Relations Nicole Birth ACCENTRO Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin E-Mail: birth@accentro.de Tel. 030 - 887 181 10 Fax 030 - 887 181 11 Ansprechpartner Presse Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG Borselstraße 20 22765 Hamburg E-Mail: accentro@kirchhoff.de Tel. 040 - 609 186 65 Fax 040 - 609 186 60 16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704711 16.07.2018

