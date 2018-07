Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im zweiten Quartal etwas verlangsamt. Die staatlichen Maßnahmen zur Sanierung der Schulden forderten ihren Tribut, noch bevor der Handelsstreit mit den USA seine Spuren hinterlässt. Die Wirtschaft wuchs in den drei Monaten um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit etwas schwächer als im ersten Quartal mit 6,8 Prozent, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Das Wachstum entsprach den Erwartungen des Marktes. Im ersten Halbjahr legte die Wirtschaft im Jahresvergleich um 6,8 Prozent zu. Damit liegt das Wachstum nach wie vor über dem Jahresziel der Regierung von rund 6,5 Prozent. In den vergangenen Monaten haben sich die Anzeichen einer Abkühlung gehäuft, die Investitionen in Fabriken und Infrastruktur haben sich abgeschwächt. Ein großer Teil des Rückgangs wurde der Initiative Pekings zugeschrieben, risikoreiche Kreditaufnahmen einzudämmen, was die Kreditvergabe für einige Unternehmen erschwert hat. Ein eskalierender Handelskampf mit den USA droht das Wachstum in den kommenden Monaten weiter zu dämpfen, weshalb die Regierung nun den Kurs ändert. Sie fährt ihre Kampagne gegen die Risiken zurück und unterstützt die Wirtschaft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Software AG, Ergebnis 2Q

Puma SE, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +21,0 zuvor: +25,0 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.807,80 0,16 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 2.813,09 -0,64 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.540,73 0,38 DAX-Future 12.533,00 0,27 XDAX 12.545,53 0,27 MDAX 26.413,57 0,37 TecDAX 2.823,66 -0,12 EuroStoxx50 3.454,54 0,26 Stoxx50 3.089,37 0,21 Dow-Jones 25.019,41 0,38 S&P-500-Index 2.801,31 0,11 Nasdaq-Comp. 7.825,98 0,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,95% +27

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,28 0,28 -0,15 USA 2 Jahre 2,58 2,58 0,69 USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die Börsen in Japan sind geschlossen und geben keine Vorlagen. Wichtige Unternehmensdaten stehen erst am Abend mit Netflix an. Der US-Internetfernsehsender zählt als "FANG-Aktie" zu den Kernmitgliedern der Technologieaktien. Schwache Daten vor allem beim Kundenwachstum könnten daher auch die anderen Branchenmitglieder nach unten ziehen. Zudem steht politisch das Treffen der Präsidenten von Russland und den USA im Blick. Keine Impulse dürften die Wachstumszahlen aus China auslösen. Gut dürften aber die Einzelhandelsumsätze ankommen: Die Binnenkauflaune der Chinesen beschleunigte sich deutlich. Dies dürfte die These vom zunehmenden Binnenwachstum als Träger der Wirtschaftsexpansion untermauern.

Rückblick: Etwas fester - Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen der US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo sorgten mit Handelsbeginn an der Wall Street am Nachmittag für eine Abwärtsbewegung des europäischen Bankensektors, der sich jedoch anschließend wieder vom Tagestief erholte. Während die Ergebnisse von JP Morgan überzeugten, wurden die Zahlen von Citigroup und Wells Fargo negativ aufgenommen. Vom schwelenden Handelskonflikt gab es keine Neuigkeiten. Es herrschte weiter die Hoffnung, das sich die USA und China doch noch am Verhandlungstisch einigen könnten. In Paris brachen Altran um 28,2 Prozent ein. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben Fake-Bestellungen in den Büchern der Ingenieurgesellschaft Aricent entdeckt, die sie kürzlich für 1,7 Milliarden Euro gekauft hatte. Nach Fraport berichtete auch Vinci, dass sich das Flughafen-Betreiber-Geschäft gut entwickele. Die Aktie gab dennoch um 0,6 Prozent nach, wohl infolge von Gewinnmitnahmen, nachdem sich das Papier im Vorfeld sehr stark entwickelt hatte. Der britische Personaldienstleister Hays zeigte sich zuversichtlicher zum laufenden Geschäftsjahr. Für die Aktie ging es um 8,6 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Fresenius schlossen 3,1 Prozent im Minus und stellten damit den Hauptverlierer im DAX. Das Unternehmen soll vor einem US-Gericht eingeräumt haben, in der Vergangenheit selbst mit ähnlichen Testproblemen wie Akorn zu kämpfen gehabt zu haben. Dies sei um so wichtiger, da Fresenius von der geplanten Übernahme des US-Konzerns zurücktreten wollte, hieß es. Teilweise kam es zu Gegenbewegungen auf zuletzt zum Teil heftige Abgaben: So stiegen etwa Deutsche Post um 1,5 Prozent oder Lufthansa um 1,3 Prozent. Die Ernennung von Guido Kerkhoff zum Interimschef bei Thyssenkrupp löste derweil keine Begeisterung aus - die Aktie fiel um 1,3 Prozent. Vor der am Montag beginnenden Flugschau in Farnborough ging es für das Airbus-Papier um 2,1 Prozent nach oben. Dort trifft sich die internationale Luftfahrtbranche mit der Hoffnung auf lukrative Abschlüsse.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Geschäftsausweis von Drägerwerk kam nicht gut angekommen. Bei Lang & Schwarz wurden die Vorzüge am Freitagabend 2,5 und die Stämme 1,0 Prozent schwächer gestellt. Der Medizintechnikkonzern hatte zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ deutlich weniger verdient. Dagegen ging es für Dialog Semiconductor um 3,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller rechnet mit einer steigenden Ertragskraft im zweiten Quartal. Mybet plant eine Veräußerung des Online-Geschäfts an einen strategischen Investor und will sich auf das B2B-Geschäft konzentrieren. Die Titel wurden 35 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Der Dow sprang erstmals seit knapp einem Monat wieder über die Marke von 25.000 Punkten. Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit stützte die Börsen weiter. Der Nasdaq-Composite markierte erneut ein Allzeithoch, wurde dann aber von Verlusten bei Cisco und weiteren Aktien aus dem Bereich Server und Netzwerke gebremst. Wenig Unterstützung kam von der Konjunkturseite. Das Hauptaugenmerk ruhte eindeutig auf den Geschäftszahlen im Finanzsektor. Am ehesten überzeugen konnte JP Morgan. Die Großbank hatte den Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Allerdings lagen die Bereiche Privatkunden und Finanzierungen leicht unter den Erwartungen. Der Kurs zeigte sich hoch volatil und gab letztlich um 0,5 Prozent nach. Citigroup fielen nach Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen um 2,2 Prozent. Der Gewinn war zwar über der Schätzung ausgefallen. Die Einnahmen stiegen allerdings einen Tick schwächer als vorausgesagt. Außerdem gehe die Gewinnentwicklung ganz entscheidend auf die Steuerquote zurück, monierten Händler. Wenig Positives wussten Händler über den Geschäftsausweis von Wells Fargo zu berichten, für die Titel ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der Bankensektor zählte mit einem Abschlag von 1,0 Prozent zu den Branchenschlusslichtern. Cisco stürzten um 4,1 Prozent ab. Laut einem Bericht prüft Amazon eigene Netzwerkverbindungen für Geschäftskunden. In der Folge verloren Arista Networks 4,3 Prozent. Gesucht waren Wehrtechniktitel, nachdem US-Präsident Trump auf dem Nato-Gipfel die Alliierten zu mehr Rüstungsanstrengungen aufgefordert hatte. Lockheed Martin legten um 1,6 Prozent zu. AT&T verloren 1,7 Prozent. Das US-Justizministerium hatte Berufung gegen die Übernahme von Time Warner durch AT&T eingelegt. Für Johnson & Johnson ging es 1,4 Prozent abwärts, nachdem ein Gericht den Konsumgüterkonzern wegen einem mutmaßlich krebserregenden Babypuder zu einer Strafzahlung von 4,69 Milliarden Dollar verurteilt hatte.

Die US-Anleihen legten etwas zu. Eine stärke Straffung der Geldpolitik als bislang abzusehen sei unwahrscheinlich, hieß es mit Blick auf gesunkene Importpreise.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 18.04 Uhr EUR/USD 1,1690 +0,0% 1,1686 1,1669 EUR/JPY 131,47 +0,1% 131,29 131,15 EUR/CHF 1,1704 +0,0% 1,1702 1,1701 GBP/EUR 1,1329 -0,0% 1,1418 1,1326 USD/JPY 112,46 +0,1% 112,32 112,40 GBP/USD 1,3243 +0,1% 1,3229 1,3214 Bitcoin BTC/USD 6.374,68 -0,3% 6.392,39 6.277,04

