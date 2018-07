DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im zweiten Quartal etwas verlangsamt. Die staatlichen Maßnahmen zur Sanierung der Schulden forderten ihren Tribut, noch bevor der Handelsstreit mit den USA seine Spuren hinterlässt. Die Wirtschaft wuchs in den drei Monaten um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit etwas schwächer als im ersten Quartal mit 6,8 Prozent, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Das Wachstum entsprach den Erwartungen des Marktes. Im ersten Halbjahr legte die Wirtschaft im Jahresvergleich um 6,8 Prozent zu. Damit liegt das Wachstum nach wie vor über dem Jahresziel der Regierung von rund 6,5 Prozent. In den vergangenen Monaten haben sich die Anzeichen einer Abkühlung gehäuft, die Investitionen in Fabriken und Infrastruktur haben sich abgeschwächt. Ein großer Teil des Rückgangs wurde der Initiative Pekings zugeschrieben, risikoreiche Kreditaufnahmen einzudämmen, was die Kreditvergabe für einige Unternehmen erschwert hat. Ein eskalierender Handelskampf mit den USA droht das Wachstum in den kommenden Monaten weiter zu dämpfen, weshalb die Regierung nun den Kurs ändert. Sie fährt ihre Kampagne gegen die Risiken zurück und unterstützt die Wirtschaft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Software AG, Ergebnis 2Q

Puma SE, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +21,0 zuvor: +25,0 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.807,80 0,16 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 2.813,09 -0,64 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.540,73 0,38 DAX-Future 12.533,00 0,27 XDAX 12.545,53 0,27 MDAX 26.413,57 0,37 TecDAX 2.823,66 -0,12 EuroStoxx50 3.454,54 0,26 Stoxx50 3.089,37 0,21 Dow-Jones 25.019,41 0,38 S&P-500-Index 2.801,31 0,11 Nasdaq-Comp. 7.825,98 0,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,95% +27

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,28 0,28 -0,15 USA 2 Jahre 2,58 2,58 0,69 USA 10 Jahre 2,83 2,83 0,42 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die Börsen in Japan sind geschlossen und geben keine Vorlagen. Wichtige Unternehmensdaten stehen erst am Abend mit Netflix an. Der US-Internetfernsehsender zählt als "FANG-Aktie" zu den Kernmitgliedern der Technologieaktien. Schwache Daten vor allem beim Kundenwachstum könnten daher auch die anderen Branchenmitglieder nach unten ziehen. Zudem steht politisch das Treffen der Präsidenten von Russland und den USA im Blick. Keine Impulse dürften die Wachstumszahlen aus China auslösen. Gut dürften aber die Einzelhandelsumsätze ankommen: Die Binnenkauflaune der Chinesen beschleunigte sich deutlich. Dies dürfte die These vom zunehmenden Binnenwachstum als Träger der Wirtschaftsexpansion untermauern.

Rückblick: Etwas fester - Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen der US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo sorgten mit Handelsbeginn an der Wall Street am Nachmittag für eine Abwärtsbewegung des europäischen Bankensektors, der sich jedoch anschließend wieder vom Tagestief erholte. Während die Ergebnisse von JP Morgan überzeugten, wurden die Zahlen von Citigroup und Wells Fargo negativ aufgenommen. Vom schwelenden Handelskonflikt gab es keine Neuigkeiten. Es herrschte weiter die Hoffnung, das sich die USA und China doch noch am Verhandlungstisch einigen könnten. In Paris brachen Altran um 28,2 Prozent ein. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben Fake-Bestellungen in den Büchern der Ingenieurgesellschaft Aricent entdeckt, die sie kürzlich für 1,7 Milliarden Euro gekauft hatte. Nach Fraport berichtete auch Vinci, dass sich das Flughafen-Betreiber-Geschäft gut entwickele. Die Aktie gab dennoch um 0,6 Prozent nach, wohl infolge von Gewinnmitnahmen, nachdem sich das Papier im Vorfeld sehr stark entwickelt hatte. Der britische Personaldienstleister Hays zeigte sich zuversichtlicher zum laufenden Geschäftsjahr. Für die Aktie ging es um 8,6 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Fresenius schlossen 3,1 Prozent im Minus und stellten damit den Hauptverlierer im DAX. Das Unternehmen soll vor einem US-Gericht eingeräumt haben, in der Vergangenheit selbst mit ähnlichen Testproblemen wie Akorn zu kämpfen gehabt zu haben. Dies sei um so wichtiger, da Fresenius von der geplanten Übernahme des US-Konzerns zurücktreten wollte, hieß es. Teilweise kam es zu Gegenbewegungen auf zuletzt zum Teil heftige Abgaben: So stiegen etwa Deutsche Post um 1,5 Prozent oder Lufthansa um 1,3 Prozent. Die Ernennung von Guido Kerkhoff zum Interimschef bei Thyssenkrupp löste derweil keine Begeisterung aus - die Aktie fiel um 1,3 Prozent. Vor der am Montag beginnenden Flugschau in Farnborough ging es für das Airbus-Papier um 2,1 Prozent nach oben. Dort trifft sich die internationale Luftfahrtbranche mit der Hoffnung auf lukrative Abschlüsse.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Geschäftsausweis von Drägerwerk kam nicht gut angekommen. Bei Lang & Schwarz wurden die Vorzüge am Freitagabend 2,5 und die Stämme 1,0 Prozent schwächer gestellt. Der Medizintechnikkonzern hatte zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ deutlich weniger verdient. Dagegen ging es für Dialog Semiconductor um 3,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller rechnet mit einer steigenden Ertragskraft im zweiten Quartal. Mybet plant eine Veräußerung des Online-Geschäfts an einen strategischen Investor und will sich auf das B2B-Geschäft konzentrieren. Die Titel wurden 35 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Der Dow sprang erstmals seit knapp einem Monat wieder über die Marke von 25.000 Punkten. Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit stützte die Börsen weiter. Der Nasdaq-Composite markierte erneut ein Allzeithoch, wurde dann aber von Verlusten bei Cisco und weiteren Aktien aus dem Bereich Server und Netzwerke gebremst. Wenig Unterstützung kam von der Konjunkturseite. Das Hauptaugenmerk ruhte eindeutig auf den Geschäftszahlen im Finanzsektor. Am ehesten überzeugen konnte JP Morgan. Die Großbank hatte den Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Allerdings lagen die Bereiche Privatkunden und Finanzierungen leicht unter den Erwartungen. Der Kurs zeigte sich hoch volatil und gab letztlich um 0,5 Prozent nach. Citigroup fielen nach Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen um 2,2 Prozent. Der Gewinn war zwar über der Schätzung ausgefallen. Die Einnahmen stiegen allerdings einen Tick schwächer als vorausgesagt. Außerdem gehe die Gewinnentwicklung ganz entscheidend auf die Steuerquote zurück, monierten Händler. Wenig Positives wussten Händler über den Geschäftsausweis von Wells Fargo zu berichten, für die Titel ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der Bankensektor zählte mit einem Abschlag von 1,0 Prozent zu den Branchenschlusslichtern. Cisco stürzten um 4,1 Prozent ab. Laut einem Bericht prüft Amazon eigene Netzwerkverbindungen für Geschäftskunden. In der Folge verloren Arista Networks 4,3 Prozent. Gesucht waren Wehrtechniktitel, nachdem US-Präsident Trump auf dem Nato-Gipfel die Alliierten zu mehr Rüstungsanstrengungen aufgefordert hatte. Lockheed Martin legten um 1,6 Prozent zu. AT&T verloren 1,7 Prozent. Das US-Justizministerium hatte Berufung gegen die Übernahme von Time Warner durch AT&T eingelegt. Für Johnson & Johnson ging es 1,4 Prozent abwärts, nachdem ein Gericht den Konsumgüterkonzern wegen einem mutmaßlich krebserregenden Babypuder zu einer Strafzahlung von 4,69 Milliarden Dollar verurteilt hatte.

Die US-Anleihen legten etwas zu. Eine stärke Straffung der Geldpolitik als bislang abzusehen sei unwahrscheinlich, hieß es mit Blick auf gesunkene Importpreise.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 18.04 Uhr EUR/USD 1,1690 +0,0% 1,1686 1,1669 EUR/JPY 131,47 +0,1% 131,29 131,15 EUR/CHF 1,1704 +0,0% 1,1702 1,1701 GBP/EUR 1,1329 -0,0% 1,1418 1,1326 USD/JPY 112,46 +0,1% 112,32 112,40 GBP/USD 1,3243 +0,1% 1,3229 1,3214 Bitcoin BTC/USD 6.374,68 -0,3% 6.392,39 6.277,04



July 16, 2018 01:33 ET (05:33 GMT)

Der ICE-Dollarindex zeigte sich knapp im Plus nach vier Tagen der Stärke. Zum Yen kletterte der Greenback erneut auf den höchsten Stand seit sechs Monaten, um dann zurückzukommen. Stützend wirkten weiter die starke US-Konjunktur und die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Handelsstreit. Das Pfund erholte sich von seinem "Trump-Rücksetzer". Der US-Präsident hatte vor einem weichen "Brexit" gewarnt, ein solcher zerstöre jedes potenzielle Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien.

Am Morgen bewegt sich Dollar im asiatisch geprägten Handel weiterhin kaum. Der WSJ-Dollarindex zeigt sich weitgehend unverändert. Die Dollarstärke insbesondere zum Yen dürfte in der laufenden Woche anhalten, mutmaßen Händler. Sie verweisen auf steigende US-Renditen am Rentenmarkt mit Laufzeit von zwei Jahen und die übergeordnete Schwäche asiatischer Währungen wie dem Renminbi. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bedrohe etablierte Versorgungsketten in Asien, dieser Umstand belaste asiatische Währungen - auch den Yen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,60 71,01 -0,6% -0,41 +18,8% Brent/ICE 74,87 75,33 -0,6% -0,46 +16,0%

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Nach zwischenzeitlichen Abgaben ging nach oben - WTI wurde wieder über der Marke von 70 Dollar gehandelt. Händler tun sich aktuell schwer, die Nachrichtenlage einzupreisen. Trotz einem steigenden Angebot aus Libyen kämpfen einige Förderländer weiterhin mit Lieferschwierigkeiten. WTI gewann 1,0 Prozent auf 71,01 Dollar, Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 75,33 Dollar. Damit reduzierte sich der Wochenverlust auf 3,8 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,52 1.241,52 +0,2% +3,01 -4,5% Silber (Spot) 15,85 15,82 +0,2% +0,03 -6,4% Platin (Spot) 830,50 829,45 +0,1% +1,05 -10,7% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,4% +0,01 -16,5%

Der Goldpreis gab einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab und verlor im späten Handel 0,5 Prozent auf 1.242 Dollar. Das Settlement war das tiefste seit fast einem Jahr, auf Wochensicht verbilligte sich das Edelmetall um 1,2 Prozent. Gold sei im Handelsstreit als sicherer Anlagehafen derzeit nicht gefragt, sondern leide vielmehr unter dem übergeordnet festen Dollar, hieß es. Sollte die Marke von 1.240 Dollar nachhaltig unterschritten werden, drohe ein Rückfall bis auf 1.200 Dollar, so Analysten.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

USA-RUSSLAND-BEZIEHUNGEN

Kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat der nationale Geheimdienstdirektor der USA Russland als "aggressivsten ausländischen Akteur" bei Cyberattacken bezeichnet. Die Bedrohung durch solche Angriffe habe einen "kritischen Punkt" erreicht, sagte Dan Coats. Die digitale Infrastruktur werde "buchstäblich angegriffen", fügte er hinzu. Coats nannte Russland, China, Iran und Nordkorea als die schlimmsten Angreifer, wobei Russland "ohne Frage" am aggressivsten vorgehe.

SYRIENKRISE

In der Oppositionshochburg Daraa im Süden Syriens haben Aufständische laut staatlichen Medienberichten ihre Waffen an die Regierungstruppen übergeben. Sie folgten damit einer Vorgabe der Waffenruhe-Vereinbarung, die unter russischer Vermittlung ausgehandelt worden war.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Der Ausnahmezustand in der Türkei soll nach zwei Jahren enden: Am kommenden Mittwoch werde er auslaufen, weil Präsident Recep Tayyip Erdogan auf eine abermalige Verlängerung verzichte, sagte ein Sprecher.

EU-MIGRATIONSPOLITIK

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hat den italienischen Aufruf an die anderen EU-Länder zur Übernahme von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen als "Weg in die Hölle" bezeichnet. Eine solche Herangehensweise motiviere Schlepper und erhöhe deren Einnahmen, erklärte Regierungschef Andrej Babis.

In der Debatte um das Schicksal von 450 Bootsflüchtlingen hat Deutschland Italien die Aufnahme von 50 Menschen zugesagt.

Zwei Schiffe der EU-Grenzschutzbehörde Frontex haben mehr als 400 Flüchtlinge aus prekärer Lage von einem Holzboot im Mittelmeer gerettet und in italienische Gewässer gebracht. Das weitere Schicksal der Migranten war unklar: Italiens Innenminister Matteo Salvini will sie nicht ins Land lassen, sondern nach Malta oder zurück nach Libyen schicken.

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich gegen die Forderungen von Innenminister Herbert Kickl gewandt, künftig nur noch außerhalb der EU gestellte Asylanträge zur Prüfung anzunehmen.

HANDELSSTREIT USA - CHINA

Die US-Regierung hat ihre Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE aufgehoben und damit wahrscheinlich dessen Niedergang abgewendet.

BREXIT

Die unter Druck stehende britische Premierministerin Theresa May hat ein Scheitern des Brexit nicht ausgeschlossen. An die Adresse ihrer parteiinteren Kritiker gewandt sagte sie in der Mail on Sunday, dass bei einem Boykott ihrer Strategie der Brexit vollständig ausfallen könnte.

Nach tagelangen Spekulationen hat die britische Premierministerin May den "brutalen" Ratschlag von US-Präsident Donald Trump für die Brexit-Verhandlungen verraten: "Er sagte mir, ich solle die EU vor Gericht verklagen. Die EU verklagen. Nicht in Verhandlungen eintreten, sie verklagen", sagte May der BBC. Zugleich erteilte May dem Tipp des US-Präsidenten eine klare Absage und betonte, mit Brüssel verhandeln zu wollen.

BONITÄT SPANIEN

Fitch hat die Bonität Spaniens bestätigt. Die Kreditanalysten beließen das langfristige Emittentenausfallrisiko bei "A-". Das Ausblick ist stabil.

BONITÄT DEUTSCHLAND

Fitch hat die Bonität der Türkei um eine Stufe gesenkt. Das langfristige Emittentenausfallrisiko wurde auf "BB" von zuvor "BB+" abgestuft. Der Ausblick ist negativ, daher droht dem Staat kurzfristig eine erneute Abstufung.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die Bundesregierung vor gestiegenen Konjunkturrisiken gewarnt. Zwar sei das Wirtschaftswachstum in Deutschland derzeit noch "intakt", die politischen Risiken für eine Konjunkturabkühlung würden aber "zunehmen", sagte Weidmann laut Handelsblatt in der Sitzung des Bundeskabinetts am 6. Juli, in der er zu Gast war.

POLITIK DEUTSCHLAND

Die SPD liegt in der Wählergunst wieder vor der AfD. Nachdem beide Parteien im Emnid-Sonntagstrend in der Vorwoche gleichauf gelegen hatten, gewinnt die SPD nun einen Zähler hinzu und kommt auf 18 Prozent. Die AfD büßt dagegen einen Punkt ein und sinkt auf 16 Prozent. CDU/CSU erreichen erneut nur 30 Prozent.

AUTONOMES FAHREN DEUTSCHLAND

Mit autonomem Fahren wird die deutsche Volkswirtschaft künftig einen zweistelligen Milliardenbetrag sparen, heißt es laut BamS in einer neuen Untersuchung im Auftrag des DIHK. In der Studie rechneten die Experten damit, dass bis 2030 bereits Elemente des vollautomatisierten Fahrens wie fahrerloses Parken zum Einsatz kommen. Langfristig könnten beim vollautonomen Fahren mindestens 15 Milliarden Euro jährlich eingespart werden.

DIESELABGASE

Auch Opel ist laut einem Zeitungsbericht in den Verdacht geraten, beim Diesel die Abgaswerte manipuliert zu haben. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe in den vergangenen Monaten belastbare Hinweise gefunden, wonach der Autohersteller bei bestimmten Fahrzeugen die Abgasnachbehandlung aus technisch nicht erklärbaren Gründen während der Fahrt komplett abschaltet, berichtet die Bams.

KONJUNKTUR CHINA

Industrieproduktion Juni +6,0% (PROG: +6,5%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Juni +0,36% gg Vormonat

Einzelhandelsumsatz Juni +9,0% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Juni +0,73% gg Vormonat

Anlageinvestitionen Städte Jan-Juni +6,0% (PROG: +6,0%) gg Vorjahr

KONJUNKTUR INDONESIEN

Exporte Juni 13,00 Mrd USD

Importe Juni 11,26 Mrd USD

Handelsbilanz Juni Überschuss 1,74 Mrd USD (PROG Überschuss 1,40 Mrd USD)

DIALOG SEMICONDUCTOR

Der Chiphersteller hat sich im zweiten Quartal vermutlich profitabler entwickelt als erwartet. Der Konzern rechnet mit einer höheren Bruttomarge als zuvor.

SIEMENS/ALSTOM

Siemens und Alstom müssen bei ihrer geplanten Fusion im Geschäft mit Eisenbahnen und Signaltechnik Zugeständnisse machen. Die EU-Kommission hat Bedenken, dass der Wettbewerb unter dem Zusammenschluss leiden wird und leitet deshalb wie erwartet eine vertiefte Prüfung ein.

VTG

Warwick, Tochter von VTG-Aktionär Morgan Stanley, legt Übernahmegebot für VTG vor und bietet 53 EUR je Titel.

DRÄGERWERK

Der Medizintechnikkonzern hat zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ deutlich weniger verdient. Neben negativen Währungseffekten belasteten höhere Qualitätskosten und ein negativer Produktmix die Bruttomarge.

KNORR-BREMSE

Falls Knorr-Bremse an die Börse geht, wird das Eigenkapital mit dem Emissionserlös nicht erhöht. Es handelte sich um eine reine Sekundärtransaktion, sagte Finanzvorstand Ralph Heuwing der BöZ.

RIO TINTO

Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating für den Bergbaukonzern auf "A" von "A-" angehoben. Der Ausblick ist stabil.

