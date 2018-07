DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im zweiten Quartal etwas verlangsamt. Die Wirtschaft wuchs um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit 6,8 Prozent im ersten Quartal. Das Wachstum entsprach damit den Erwartungen des Marktes. Im ersten Halbjahr legte die Wirtschaft im Jahresvergleich um 6,8 Prozent zu und liegt nach wie vor über dem Jahresziel der Regierung von rund 6,5 Prozent. In den vergangenen Monaten häuften sich die Anzeichen einer Abkühlung, die Investitionen in Fabriken und Infrastruktur schwächten sich ab. Ein großer Teil des Rückgangs wird der Initiative Pekings zugeschrieben, risikoreiche Kreditaufnahmen einzudämmen. Daneben droht der eskalierende Handelskampf mit den USA das Wachstum zu dämpfen. Die Industrieproduktion, deren Dynamik seit Jahresbeginn nachgelassen hat, wuchs im Juni gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent und damit deutlich langsamer als im Mai um 6,8 Prozent. Die Investitionen in Gebäude, Fabriken und sonstiges Anlagevermögen stiegen im ersten Halbjahr um 6,0 Prozent und lagen damit leicht unter dem Anstieg von 6,1 Prozent in den ersten fünf Monaten. Gegen den Trend stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juni um 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Mai waren es 8,5 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +21,0 zuvor: +25,0 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.807,80 +0,16% Nikkei-225 Feiertagspause Hang-Seng-Index 28.458,04 -0,24% Kospi 2.302,55 -0,36% Shanghai-Composite 2.810,30 -0,74% S&P/ASX 200 6.238,90 -0,47%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Das im zweiten Quartal mit einer Zunahme um 6,7 Prozent angesichts des eskalierenden Handelsstreits mit den USA erneut widerstandsfähige BIP-Wachstum im China verpufft weitgehend. Im Gegensatz zum BIP hat die Industrieproduktion im Reich der Mitte im Juni im Vergleich zum Vormonat aber etwas stärker nachgegeben. Einige Analysten sehen das als Indiz dafür, dass der Druck auf das Wachstum im zweiten Halbjahr zunehmen dürfte. Für die schwer gebeutelte ZTE-Aktie geht es in Hongkong um rund 17 Prozent nach oben, nachdem die US-Regierung ihre Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen nun aufgehoben und damit wahrscheinlich dessen Niedergang abgewendet hat. ZTE musste zuvor 400 Millionen Dollar hinterlegen, um damit mögliche künftige Strafen wegen Sanktionsverstößen zu bezahlen. Damit wurde die Bedingung erfüllt, um das Verbot der Lieferung elektronischer Komponenten aus den USA an ZTE aufzuheben, nachdem das Unternehmen gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen der USA verstoßen hatte. Abwärts geht es mit den Kursen chinesischer Fluggesellschaften. Air China, China Southern und China Eastern verlieren zwischen 2,6 und 3,9 Prozent. Belastend wirkt eine Studie von Daiwa, in der vor steigendem Kostendruck und negativen Auswirkungen des weiter zum Dollar nachgebenden Yuan gewarnt wird.

US-NACHBÖRSE

Shiftpixy reagierten sehr positiv auf den Quartalsausweis des Arbeitsplatzvermittlers. Auf Nasdaq.com legte der Kurs um 5,8 Prozent zu. Das Unternehmen halbierte auf Nettobasis den Quartalsverlust fast und steigerte zugleich den Umsatz zum Vorjahresquartal um 102 Prozent auf 9,4 Millionen Dollar in seinem dritten Quartal.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.019,41 0,38 94,52 1,21 S&P-500 2.801,31 0,11 3,02 4,78 Nasdaq-Comp. 7.825,98 0,03 2,06 13,36 Nasdaq-100 7.375,82 0,13 9,57 15,31 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 633 Mio 680 Mio Gewinner 1.458 1.833 Verlierer 1.504 1.142 unverändert 117 122

Gut behauptet - Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützte. Der Nasdaq-Composite markierte erneut ein Allzeithoch, wurde dann aber von Verlusten bei Cisco und weiteren Aktien aus dem Bereich Server und Netzwerke gebremst. Cisco verloren 4,1 Prozent. Laut einem Bericht prüft Amazon eigene Netzwerkverbindungen für Geschäftskunden. In der Folge verloren auch Arista Networks 4,3 Prozent. Das Hauptaugenmerk galt neuen Geschäftszahlen aus dem Finanzsektor. Am ehesten überzeugen konnte JP Morgan. Die Großbank hatte den Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Allerdings lagen die Bereiche Privatkunden und Finanzierungen leicht unter den Erwartungen. Der Kurs zeigte sich volatil und gab letztlich um 0,5 Prozent nach. Citigroup fielen nach Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen um 2,2 Prozent. Der Gewinn war zwar über der Schätzung ausgefallen, die Einnahmen stiegen allerdings etwas schwächer als vorausgesagt. Wenig Positives wussten Händler über den Geschäftsausweis von Wells Fargo zu berichten, für die Titel ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der Bankensektor zählte mit einem Abschlag von 1,0 Prozent zu den Branchenschlusslichtern. Gesucht waren Wehrtechniktitel, nachdem US-Präsident Trump auf dem Nato-Gipfel die Alliierten zu mehr Rüstungsanstrengungen aufgefordert hatte. AT&T verloren 1,7 Prozent, nachdem das US-Justizministerium überraschend Berufung gegen die Übernahme von Time Warner eingelegt hat.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 -2,8 2,60 137,2 5 Jahre 2,73 -1,9 2,75 80,2 7 Jahre 2,79 -2,1 2,81 54,3 10 Jahre 2,83 -1,7 2,84 38,3 30 Jahre 2,93 -1,4 2,94 -13,8

Die US-Anleihen legten etwas zu. Gestützt wurden sie davon, dass Vertreter der US-Notenbank trotz der internationalen Handelskonflikte für ein Festhalten am Zinserhöhungszyklus plädieren. Eine stärke Straffung der Geldpolitik als bislang abzusehen sei aber unwahrscheinlich, hieß es mit Blick auf gesunkene Importpreise.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1696 +0,1% 1,1686 1,1628 -2,7% EUR/JPY 131,46 +0,1% 131,29 131,14 -2,8% EUR/GBP 0,8829 -0,1% 0,8835 0,8857 -0,7% GBP/USD 1,3246 +0,1% 1,3229 1,3127 -2,0% USD/JPY 112,42 +0,1% 112,32 112,77 -0,2% USD/KRW 1130,20 +0,5% 1130,20 1128,88 +5,9% USD/CNY 6,6916 0% 6,6916 6,6805 +2,8% USD/CNH 6,7034 -0,1% 6,7086 6,7043 +2,9% USD/HKD 7,8484 -0,0% 7,8484 7,8488 +0,5% AUD/USD 0,7430 +0,2% 0,7416 0,7384 -5,0% NZD/USD 0,6778 +0,2% 0,6762 0,6743 -4,5% Bitcoin BTC/USD 6.377,00 -0,2% 6.392,39 6.260,55 -53,3%

Der ICE-Dollarindex zeigte sich knapp im Plus nach zuvor bereits vier Tagen mit einem Anstieg. Zum Yen kletterte der Dollar auf den höchsten Stand seit sechs Monaten, um dann etwas zurückzukommen. Stützend wirkten weiter die starke US-Konjunktur, die Zinserhöhungserwartung und die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Handelsstreit. Das Pfund erholte sich von seinem "Trump-Rücksetzer". Der US-Präsident hatte vor einem weichen "Brexit" gewarnt, ein solcher zerstöre jedes potenzielle Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,56 71,01 -0,6% -0,45 +18,8% Brent/ICE 74,89 75,33 -0,6% -0,44 +16,0%

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Nach zwischenzeitlichen Abgaben ging es nach oben - WTI wurde wieder über der Marke von 70 Dollar gehandelt. Händler taten sich schwer, die Nachrichtenlage einzupreisen. Während das Angabot aus Libyen steigt, kämpfen einige Förderländer weiter mit Lieferschwierigkeiten. WTI gewann 1,0 Prozent auf 71,01 Dollar, Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 75,33 Dollar. Damit reduzierte sich der Wochenverlust auf 3,8 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,40 1.241,52 +0,2% +2,89 -4,5% Silber (Spot) 15,84 15,82 +0,2% +0,03 -6,5% Platin (Spot) 829,50 829,45 +0,0% +0,05 -10,8% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,4% +0,01 -16,5%

Der Goldpreis gab einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab und verlor im späten US-Handel 0,5 Prozent auf 1.242 Dollar. Das Settlement war das niedrigste seit fast einem Jahr, auf Wochensicht verbilligte sich das Edelmetall um 1,2 Prozent. Gold sei im Handelsstreit als sicherer Anlagehafen derzeit nicht gefragt, sondern leide vielmehr unter dem übergeordnet festen Dollar, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesische Handelsbilanz weist für Juni einen Überschuss von 1,74 Mrd Dollar aus. Die Prognose lautete auf 1,40 Milliarden.

POLITIK HAITI

Haitis Ministerpräsident Jack Guy Lafontant ist nach gewaltsamen Protesten gegen inzwischen zurückgenommene Preiserhöhungen auf Treibstoffe zurückgetreten.

POLITIK KUBA

Die Verfassungsreform in Kuba nimmt Gestalt an: Die Zeitung "Granma", das Organ der Kommunistischen Partei, veröffentlichte einen Entwurf, der den freien Markt sowie Privatbesitz in begrenztem Umfang zulässt und eine Aufteilung der politischen Macht zwischen dem Staatsoberhaupt und einem Regierungschef vorsieht.

BOEING

prüft den Bau eines neuen Verkehrsflugzeugmodells. Die Entscheidung über das milliardenschwere Projekt werde im kommenden Jahr fallen, sagte Boeing-Chef Dennis Muilenburg. Es wäre das erste neue Boeing-Modell, seit der US-Konzern vor 15 Jahren den 787 Dreamliner auf den Markt brachte.

LOCKHEED MARTIN

steht vor dem Erhalt eines milliardenschweren Auftrags für den Bezug von F-35-Jagdflugzeugen durch das Pentagon. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Auftrag hat ein Volumen von 141 Jets und einen Wert von voraussichtlich mehr als 12 Milliarden Dollar.

