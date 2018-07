Ein Übernahmeangebot hat am Montag die Aktien von VTG im vorbörslichen Handel nach oben getrieben. Auf der Handelsplattform Tradegate rückten sie zuletzt um 10,5 Prozent auf 53,20 Euro vor - und damit knapp über den Preis, den Morgan-Stanley-Tochter Warwick Holding für eine Komplettübernahme des im SDax notierten Schienenlogistik- und Waggonvermietunternehmens bieten will.

Am Freitag hatte die VTG-Aktie bei 48,15 Euro geschlossen, Morgan Stanley bietet nun 53,00 Euro in bar je Aktie. Der Investor hat mit seinem Angebot bereits einen Großaktionär überzeugt: Wie es hieß, hat die Kühne Holding ihren rund 20 Prozent umfassenden Anteil schon angedient. Morgan Stanley hielt bis zuletzt 29 Prozent an VTG und steigert seinen Anteil damit auf mindestens 49 Prozent. Die US-Bank hält die VTG-Anteile über ihren Infrastrukturfonds. /tih/fba

ISIN US6174464486 DE000VTG9999

AXC0044 2018-07-16/08:18