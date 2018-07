In dieser Woche hat der Bitcoin.com Krypto Deposit Service einen Meilenstein von 2,5 Millionen registrierten Wallets in weniger als einem Jahr erreicht. Bitcoin.com wurde am 25. August 2017 gestartet, nur wenige Wochen nach dem Bitcoin-Hardfork vom 1. August. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Leute, die sowohl Bitcoin Cash (BCH) -Netzwerke als auch das Haupt-Bitcoin-Netzwerk (BTC) unterstützen. Der Service wurde ziemlich populär und die Anzahl der in so kurzer Zeit geschaffenen Brieftaschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...