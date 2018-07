Kreise: Airbus winkt Mega-Auftrag von AirAsia Deutsche Bank will ihre Position im Zahlungsverkehr durch die Übernahme von Fintechs ausbauen (HB)Dialog Semiconductor hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als das Unternehmen selbst erwartet hat Drägerwerk mit weniger Gewinn im zweiten Quartal EU bremst Zug-Allianz von Siemens und Alstom Krupp-Stiftung soll Aufzugsfusion mit Thyssen-Konkurrent Kone besprochen haben, HB, S. 18, 19MORGAN-STANLEY-TOCHTER WARWICK WILL VTG GANZ ÜBERNEHMEN - WILL 53 EUR/AKTIE BIETEN Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen...

