Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat L'Oreal nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 206 Euro belassen. Die Wachstumsperspektiven, die langfristigen Margenverbesserungen und die Ausschüttungsmöglichkeiten des Konsumgüterkonzerns seien fairer in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal dürften Investoren erinnern, wie stark das Unternehmen im Wettbewerb ausgestellt sei./mis/la

Datum der Analyse: 13.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000120321

AXC0049 2018-07-16/08:33