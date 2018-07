FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Angesichts der Unsicherheiten um die Ergebnisse des Trump-Putin-Gipfels zeigt sich der Markt zurückhaltend. Dazu fehlt es an Impulsen aus Japan wegen eines Feiertages dort. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 23,5 auf 12.509,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.532 und das -tief bei 12.508,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.050 Kontrakte.

July 16, 2018 02:27 ET (06:27 GMT)

