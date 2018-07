Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer setzten auch im Juni den Abwärtstrend fort, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Der MSCI Emerging Markets-Index habe auf US-Dollarbasis 4,6 Prozent abgeben müssen. Zum Vergleich: Die Industrieländer hätten, gemessen am MSCI World-Index auf US-Dollarbasis, lediglich 0,2 Prozent abgegeben. Ein Grund hierfür liege in der Bilanzverkürzung der US-amerikanischen Notenbank FED bei gleichzeitiger Erhöhung der US-Zinsen. Zusätzlich habe die Verschärfung im Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt, insbesondere China, hohe Unsicherheit erzeugt. Unabhängig davon würden sich aber die Gewinnerwartungen für Unternehmen der Schwellenländer mit +16 Prozent weiterhin robust bei einer moderaten Bewertung zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...