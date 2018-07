Hier geht's zum Video

Der deutsche Aktienmarkt hat eine schwerige Handelswoche hinter sich. Die Sorgen, dass der Handelskonflikt weiter eskalieren könnte, sind zurück. Der DAX ging auf Wochensicht trotzdem mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Marktidee: S&P 500 Der S&P 500 Index bewegt sich seit dem Tief aus dem Jahr 2009 bei 667 Punkten in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Janaur dieses Jahres markierte er schließlich ein bis jetzt gültiges Allzeithoch. Seitdem ging es für den S&P 500 auf und ab. Am Freitag erreichte er eine wichtige Widerstandszone.