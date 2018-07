Die zunehmende Geschwindigkeit unseres Lebensumfeldes und des mit der Digitalisierung verbundenen Wandels macht auch vor den betrieblichen Abläufen des Elektrohandwerks nicht halt.

Auch wenn Digitalisierung für viele Betriebe des E-Handwerks keine neue Erfindung darstellt, werden oftmals die sich daraus ergebenden Chancen und Möglichkeiten nicht erkannt oder Potenziale von vorhandenen Lösungen nicht voll ausgeschöpft. Die zentralen Themen der Agenda der Bonner Erklärung des Zentralverbandes des deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerks (ZVEH) aus dem Jahr 2017 geben für die Betriebe die Richtung als wesentlicher Akteur der Branche vor.

Oftmals sind jedoch die Betriebsinhaber, gerade von kleinen Unternehmen, so stark in der korrekten Anwendung und Umsetzung der Normen und Gesetze für ihre Kunden beschäftigt, dass schlichtweg die Zeit für eine Auseinandersetzung mit den Schlagworten »Handwerk 4.0« und »Digitalisierung« fehlt und somit auch keine individuelle Grundlagenarbeit in einer Strategieentwicklung für den eigenen Betrieb stattfinden kann. Diese Themen werden derzeit in den Ausbildungsgängen zum Gesellen oder Meister nicht in der notwendigen fachlichen Tiefe berücksichtigt. So entstehen Wissenslücken, die zu Zeit- und Geldverschwendung führen können.

Umfrage zur Digitalisierung im Elektrohandwerk

Um den Prozess der Digitalisierung im Elektrohandwerk mit belastbarne Daten beratend zu begleiten, haben die Unternehmensberatung Heckner und die Fachzeitschrift »de« eine Umfrage initiiert. Wir laden alle Elektrohandwerksunternehmen herzlich ein sich daran zu beiteiligen.

Der Link zur Umfrage: tiny.cc/digit

Vorhandene Werkzeuge werden nur unzureichend genutzt

So verwundert es nicht, dass heute in Unternehmen, wo etablierte kaufmännische Softwarelösungen Einzug ...

