E.ON bereitet sich für ein weiteres Hoch vor - wie kann man noch einsteigen?

Symbol:WKN:ISIN:E.ON AG ist eines der größten Energieversorgungsunternehmen, welches Strom und Gas in Deutschland und Europa vertreibt.Die Aktie befindet sich seit einigen Monaten in einem Aufwärtstrend und korrigiert gerade in der Nähe des EMA 20 bei der 9,60 Euro-Marke. Am 03. Juli kam es zu einem Ausbruch über die 9,68 Euro-Marke und darauffolgend konnten wir drei weitere grünen Kerzen beobachten. Nach einer Bewegung von mehreren Kerzen in eine Richtung ist es völlig normal, dass ein Pullback erfolgt, welcher im Laufe der vorigen Woche zu sehen war.Der Aufwärtstrend verläuft sauber mit erhöhtem Volumen an den grünen Kerzen und macht das Papier somit zu einem interessanten Kandidaten für die Long-Seite.Chart vom 13.07.20189,60EUROptimalerweise korrigiert der Wert noch weiter bis zur EMA 50, damit wir ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg in die Long Richtung erhalten. Sollte dies eintreten, könnte man abwarten bis die Korrektur durch eine grüne Kerze negiert und somit beendet wird. Der Stopp könnte dann unter dieser Kerze platziert werden und mögliche Gewinnteilnahmeziele wären die 10 sowie 10,80 Euro-Bereiche. Dort befinden sich Widerstandszonen, die vermutlich von anderen Marktteilnehmern beobachtet werden. Um solch markante Punkte herum ist es immer vernünftig Teilgewinne zu realisieren, da dort die Kurse gerne wieder abdrehen.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 08. August bekannt gegeben und dies führt zu einer Gap-Gefahr in beiden Richtungen und somit zu erhöhtem Risiko. Aus diesem Grund wäre es vernünftig zu diesem Zeitpunkt keine offenen Positionen in dem Papier zu halten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at