Chinas Wirtschaftswachstum schwächt sich im zweiten Quartal ab

Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im zweiten Quartal etwas verlangsamt. Die staatlichen Maßnahmen zur Sanierung der Schulden forderten ihren Tribut, noch bevor der Handelsstreit mit den USA seine Spuren hinterlässt. Die Wirtschaft wuchs in den drei Monaten um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit etwas schwächer als im ersten Quartal mit 6,8 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Das Wachstum entsprach den Erwartungen des Marktes. Im ersten Halbjahr legte die Wirtschaft im Jahresvergleich um 6,8 Prozent zu.

Weidmann warnt Bundesregierung vor zunehmenden Konjunkturrisiken - Zeitung

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die Bundesregierung vor gestiegenen Konjunkturrisiken gewarnt. Zwar sei das Wirtschaftswachstum in Deutschland derzeit noch "intakt", die politischen Risiken für eine Konjunkturabkühlung würden aber "zunehmen", sagte Weidmann laut einem Artikel im Handelsblatt in der Sitzung des Bundeskabinetts am 6. Juli, in der er zu Gast war. Die Zeitung bezieht sich auf Informationen aus Regierungskreisen.

Entwicklungsminister Müller fordert Afrika-Kommissar der EU

Entwicklungsminister Gerd Müller hat eine neue Afrika-Politik der EU gefordert. "Wir brauchen einen EU-Afrika-Kommissar, bei dem alle Fäden einer in sich stimmigen Afrika-Politik zusammenlaufen", sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. Der EU-Haushalt müsse endlich neue Prioritäten setzen, statt an den Vorstellungen der 80er Jahre festzuhalten.

Tusk fordert Weltmächte zur Verhinderung von "Konflikt und Chaos" auf

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Handelsstreitigkeiten hat EU-Ratspräsident Donald Tusk die USA, China und Russland zur Zusammenarbeit aufgefordert. "Es ist die gemeinsame Pflicht Europas und Chinas, aber auch Amerikas und Russlands, (die globale Handelsordnung) nicht zu zerstören, sondern zu verbessern", sagte Tusk in Peking. Er warnte vor "Handelskriegen", die "so oft in unserer Geschichte" in gewaltsame Konflikte umgeschlagen seien. "Es ist immer noch Zeit, um Konflikt und Chaos zu verhindern", mahnte Tusk.

Trump: "Dummheit" der USA schuld an schlechtem Verhältnis zu Russland

Wenige Stunden vor seinem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump seinem eigenen Land die Schuld für das angespannte Verhältnis mit Moskau zugewiesen. "Unsere Beziehungen mit Russland waren NIEMALS schlechter wegen der vielen Jahre der Torheit und Dummheit der USA", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zudem sei die "Hexenjagd" des US-Sonderermittlers Robert Mueller verantwortlich für die schlechten Beziehungen.

Kreml: 25 Millionen Cyberattacken auf Russland während Weltmeisterschaft

Russland ist nach Regierungsangaben während der einmonatigen Fußball-Weltmeisterschaft das Ziel von knapp 25 Millionen Cyberattacken gewesen. Ziel der Angriffe waren die Informationsstrukturen des Landes, die in Verbindung mit der WM standen, teilte der Kreml mit. Über die Herkunft der Angriffe, die durchweg abgewehrt worden seien, machte der Kreml zunächst keine Angaben.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Juni 13,00 Mrd USD

Indonesien Importe Juni 11,26 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Juni Überschuss 1,74 Mrd USD (PROG Überschuss 1,40 Mrd USD)

