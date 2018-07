FONDS SUPER MARKT: FondsSuperMarkt wächst auch im 1. Halbjahr 2018 beim verwalteten Kundenvermögen deutlich überproportional DGAP-News: FONDS SUPER MARKT / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis FONDS SUPER MARKT: FondsSuperMarkt wächst auch im 1. Halbjahr 2018 beim verwalteten Kundenvermögen deutlich überproportional 16.07.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FondsSuperMarkt wächst auch im 1. Halbjahr 2018 beim verwalteten Kundenvermögen deutlich überproportional - Verwaltetes Kundenvermögen im 1. Halbjahr gegenüber Vorjahreszeitraum plus 39,0 Prozent auf 144,4 Mio. Euro - Kundenvermögen von FondsSuperMarkt steigt dynamisch trotz Seitwärtsbewegung im DAX und lediglich verhaltener Aufwärtsbewegung in der Branche - Wachstum des verwalteten Kundenvermögens von fast 90 Prozent in den vergangenen 1,5 Jahren und damit massiv höher als im BVI insgesamt - Teilweise Umschichtungen von Fondsklassikern im 1. Halbjahr - Miltenberger Finanzgruppe strebt mehr als 500 Mio. Euro verwaltetes Kundenvermögen für 2019 an Miltenberg, 16. Juli 2018 - FondsSuperMarkt ( www.fonds-super-markt.de), eine der führenden unabhängigen Fondsplattformen im Internet, hat die Marktstellung auch im 1. Halbjahr 2018 weiter ausgebaut. Das verwaltete Kundenvermögen belief sich zum Stichtag 30. Juni 2018 auf 144,4 Mio. Euro. Dies bedeutet ein Plus von 39,0 Prozent gegenüber dem Wert ein Jahr zuvor und eine Steigerung von 15,9 Prozent im Vergleich zum Jahresultimo 2017. Damit kann sich FondsSuperMarkt einmal mehr von der Entwicklung an den Börsen abkoppeln, denn auf Jahressicht hat der Deutsche Aktienindex, DAX, sich lediglich seitwärts bewegt und im 1. Halbjahr 2018 sogar ein Minus von 4,5 Prozent verbucht. Erneut ist FondsSuperMarkt auch deutlich stärker als die deutsche Fondsbranche insgesamt gewachsen. Die brachte es nämlich in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres (Juni-Zahlen liegen noch nicht vor) laut BVI-Statistik lediglich auf ein Plus von rd. 2,5 Prozent beim Nettovermögen der offenen Publikumsfonds. Noch augenfälliger wird das überproportionale Wachstum von FondsSuperMarkt bei der Betrachtung längerer Zeiträume: In den vergangenen 1,5 Jahren hat FondsSuperMarkt das verwaltete Kundenvermögen um fast 90 Prozent gesteigert - die BVI-Statistik wird voraussichtlich mit Vorlage der Juni-Zahlen für den gleichen Zeitraum allenfalls einen Zuwachs von 10-20 Prozent ausweisen. Frank Berberich, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt: "Das von uns verwaltete Kundenvermögen wächst deutlich stärker als die Branche insgesamt und wir können sogar bei stagnierenden oder fallenden Börsen zulegen. Entsprechend zufrieden sind wir mit dem Verlauf des 1. Halbjahres. Wir sehen es als Bestätigung unserer Strategie, mit umfassenden Analysetools für unsere Kunden, hoher Serviceorientierung und vor allem extrem günstigen Konditionen zu überzeugen. Auf dieser Grundlage wollen wir weiter wachsen und unseren Marktanteil auch künftig steigern." Im 1. Halbjahr 2018 stellten Fondsklassiker wie der DWS Top Dividende, der Flossbach von Storch Multiple Opportunities und der Fidelity European Growth die größten Positionen in den Kundendepots dar. Allerdings konnten sie in der Volumenentwicklung mit dem dynamischen Wachstum von FondsSuperMarkt insgesamt nicht ganz mithalten und hatten zum Teil sogar leichte Rückgänge zu verzeichnen. Marco Kantner, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt: "Die Anleger haben bei FondsSuperMarkt in den vergangenen Monaten etwas stärker differenziert. Wir bieten auf unserer Plattform eine extrem breite Fondsauswahl an, Umschichtungen sind für unsere Kunden ohne Hemmnisse möglich, denn bei mehr als 12.000 Fonds zahlen unsere Kunden keinen Ausgabeaufschlag. Zudem zeichnet sich FondsSuperMarkt durch keine Transaktionskosten aus und die Depotgebühren kann man schon ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro auch komplett einsparen. Die Entwicklung seiner Fondsinvestments kann jeder Kunde mit unserer neuen App dabei stets transparent nachverfolgen." Auf Basis des erfolgreichen 1. Halbjahres geht FondsSuperMarkt auch im weiteren Jahresverlauf von einem weiteren Wachstum bei der Zahl der Kundendepots und beim verwalteten Kundenvermögen aus. Die positive Entwicklung ist dabei eingebettet in das Wachstum der Miltenberger Finanzgruppe, zu der neben der Infos AG mit FondsSuperMarkt auch Fonds Läden in Frankfurt, Miltenberg, München, Regensburg und Stuttgart gehören. Nachdem das verwaltete Volumen der Miltenberger Finanzgruppe im 1. Halbjahr 2018 auf nahezu 450 Mio. Euro gewachsen ist, soll die Schwelle von 500 Mio. Euro im Jahr 2019 überschritten werden. Über FondsSuperMarkt FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Mehr als 7.200 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von rund 450 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus Telefon: +49 (69) 90 55 05 52 E-Mail: fondssupermarkt@edicto.de

