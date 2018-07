München (ots) - Bestes Vergleichsportal für Finanzen, Strom & Gas, Flugvermittlung und Mietwagen



CHECK24 gehört zu den Top Vergleichsportalen 2018. Das geht aus einer Kundenbefragung des Statistik-Portals Statista und TESTBILD hervor.*) Das Münchener Vergleichsportal entschied die Kategorien "Finanzen", "Strom & Gas", "Flugvermittlungsportal" und "Mietwagen" für sich. Die Tester befragten tausende Kunden zu den Kriterien "Benutzerfreundlichkeit", "Beratung", "Einsparpotenzial" sowie "Anbieterauswahl".



In der Kategorie Finanzen holte CHECK24 bei "Benutzerfreundlichkeit", "Einsparpotenzial" und "Anbieterauswahl" den ersten Platz und gewann so die Gesamtwertung. In der Kategorie Strom & Gas landete das Münchener Vergleichsportal sogar in allen Teilbereichen auf dem ersten Rang und platzierte sich so vor Verivox und Toptarif.



Bei den Flugvermittlungsportalen überzeugte CHECK24 besonders in den Kategorien "Benutzerfreundlichkeit" und "Anbieterauswahl" und bei Mietwagen neben der "Benutzerfreundlichkeit" beim "Einsparpotenzial". In beiden Fällen entschied das Vergleichsportal die Gesamtwertung für sich.



Service für Kunden: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto



CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge im digitalen Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.



Über die CHECK24 GmbH



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



