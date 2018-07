Das nächste große politische Ereignis steht bereits bevor. US-Präsident Donald Trump trifft heute auf seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Eine offizielle Agenda gibt es nicht, dies lässt dementsprechend viel Spielraum für Spekulationen. Die beiden Präsidenten werden sich heute Mittag für ein Gespräch unter vier Augen zurückziehen. Themen, die mit Sicherheit eine wichtige Rolle spiele werden: Internationale Sicherheit, die Konflikte in Syrien und der Ukraine sowie die Beziehung zwischen den USA und Russland. Auch das Gleichgewicht am Ölmarkt könnte von Relevanz sein. Über das Wochenende sorgten aber vor allem die Ermittlungen wegen Einmischung in den US-Wahlkampf für Aufmerksamkeit. 12 russische Geheimdienstler werden beschuldigt, sich 2016 in Computer der Demokraten eingehackt zu haben. Die jüngsten Kommentare des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk "Präsident Trump will eine Weltordnung, in der Amerika keine dauerhaften Freunde mehr hat, ...

