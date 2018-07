Zürich - Die Börsen entwickelten sich in der letzten Woche trotz einer Verschärfung im Handelskonflikt der USA mit China leicht positiv. Der S&P500 stieg um 1.5% und der technologielastige Nasdaq erreichte sogar ein neues Höchst. In Europa schloss der Stoxx Europe 600 0.7% höher. Der Dax ist mit seinen Autowerten stärker vom Handelskonflikt betroffen und bewegte sich über die Woche kaum. In der Schweiz waren die Pharmawerte plötzlich wieder gesucht. Die lange verschmähten Roche und Novartis verteuerten sich über die Woche um 3.9% bzw. 3.5%. Für den SMI resultierte in diesem Umfeld ein Wochenplus von 1.9%.

Bei den Währungen konnte eine leichte CHF-Schwäche beobachtet werden. Vor allem der USD/CHF stieg jeden Tag und überquerte am Donnerstag sogar die Parität. Der USD wurde auch gegenüber dem EUR stärker und zwar um 0.4%.

