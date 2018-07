Die Anleger an den kontinentaleuropäischen Aktienmärkten haben sich nach der Erholung der vergangenen beiden Wochen am Montag ein wenig weiter aus der Deckung gewagt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg am Vormittag um 0,21 Prozent auf 3461,69 Punkte. In Paris ging es für den Cac-40 (CAC 40) um 0,12 Prozent auf 5435,95 Punkte aufwärts,...

Den vollständigen Artikel lesen ...