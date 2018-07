Linz (www.anleihencheck.de) - Trotz Äußerungen Präsident Erdogans Ende letzter Woche, dass die Zinsen in der jetzt neuerlich anstehenden Amtszeit gesenkt werden sollen, blieb die Lira stabil, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der neue Finanzminister Albayrek habe vor Medienvertretern die Unabhängigkeit der Zentralbank (CBT) und deren primäres Ziel der Inflationsbekämpfung bekräftigt. Das impliziere, dass Albayrek den eingeschlagenen Wirtschaftsplan fortsetzen könnte. Die Frage sei nur, ob all dies leere Worte seien, die die Märkte beruhigen sollten, oder ob wirkliche Taten folgen würden. Der Devisenmarkt scheine skeptisch. Mehr wissen werden wir morgen, wenn die nächste Sitzung der Türkischen Zentralbank stattfinden wird, so die Oberbank. Die Kerninflation im Juli habe bei knapp 15% gelegen. Das bedeute, dass die CBT den Zinssatz weiter anheben müsse. Dies werde aber Präsident Erdogan sicher nicht zulassen. (16.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...